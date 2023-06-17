Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Tantang Juara Dunia di Semifinal Indonesia Open 2023, Saksikan Live di iNews New Home of Badminton!

HARI ini, Sabtu (17/6/2023), turnamen bulu tangkis dunia, Indonesia Open 2023, telah memasuki babak semifinal. Indonesia berhasil meloloskan 2 wakil terbaiknya di 2 nomor bulu tangkis untuk meneruskan perjuangannya dalam meraih kemenangan di rumah sendiri.

Di nomor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil memenangkan perang saudara melawan rekan senegaranya, Jonatan Christie. Di gim pertama, pertandingan berjalan dengan ketat, keduanya terus saling memberikan tekanan hingga interval pertama ditutup dengan keunggulan Jojo -sebutan akrab Jonatan- dengan skor 11-9.

Setelah jeda, Ginting mulai menemukan pola permainannya. Dia pun membalikkan keadaan dengan unggul 21-19 atas Jojo.

Memasuki gim kedua, pertandingan kembali sengit. Ginting mampu menguasai dan memperjauh jarak skor dengan Jojo sehingga gim kedua berhasil dimenangkan oleh Ginting dengan skor 21-16.

Hal tersebut membuat Ginting menjadi wakil tunggal putra Indonesia satu-satunya yang lolos ke semifinal. Dia akan berhadapan dengan wakil China, Li Shi Feng.

Kemudian, kemenangan tersebut disusul oleh wakil ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Mereka berhasil kalahkan wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang lewat drama rubber game di babak perempatfinal.

Di gim pertama, Pramudya/Yeremia tampak kesulitan sehingga harus rela tertinggal poin 21-16. Kemudian, di gim kedua, Pramudya/Yeremia mulai bisa mengimbangi permainan lawan dengan performa yang apik sehingga akhirnya unggul 21-17.