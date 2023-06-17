Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Tantang Juara Dunia di Semifinal Indonesia Open 2023, Saksikan Live di iNews New Home of Badminton!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |10:08 WIB
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Tantang Juara Dunia di Semifinal Indonesia Open 2023, Saksikan Live di iNews New Home of Badminton!
Saksikan Indonesia Open 2023 di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

HARI ini, Sabtu (17/6/2023), turnamen bulu tangkis dunia, Indonesia Open 2023, telah memasuki babak semifinal. Indonesia berhasil meloloskan 2 wakil terbaiknya di 2 nomor bulu tangkis untuk meneruskan perjuangannya dalam meraih kemenangan di rumah sendiri.

Di nomor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil memenangkan perang saudara melawan rekan senegaranya, Jonatan Christie. Di gim pertama, pertandingan berjalan dengan ketat, keduanya terus saling memberikan tekanan hingga interval pertama ditutup dengan keunggulan Jojo -sebutan akrab Jonatan- dengan skor 11-9.

Anthony Sinisuka Ginting

Setelah jeda, Ginting mulai menemukan pola permainannya. Dia pun membalikkan keadaan dengan unggul 21-19 atas Jojo.

Memasuki gim kedua, pertandingan kembali sengit. Ginting mampu menguasai dan memperjauh jarak skor dengan Jojo sehingga gim kedua berhasil dimenangkan oleh Ginting dengan skor 21-16.

Hal tersebut membuat Ginting menjadi wakil tunggal putra Indonesia satu-satunya yang lolos ke semifinal. Dia akan berhadapan dengan wakil China, Li Shi Feng.

Kemudian, kemenangan tersebut disusul oleh wakil ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Mereka berhasil kalahkan wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang lewat drama rubber game di babak perempatfinal.

Di gim pertama, Pramudya/Yeremia tampak kesulitan sehingga harus rela tertinggal poin 21-16. Kemudian, di gim kedua, Pramudya/Yeremia mulai bisa mengimbangi permainan lawan dengan performa yang apik sehingga akhirnya unggul 21-17.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement