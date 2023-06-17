Permainan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Sudah Bisa Ditebak, Eng Hian Bakal Siapkam Strategi Baru

JAKARTA – Langkah ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti terpaksa harus terhenti di babak perempatfinal Indonesia Open 2023. Menurut banyak pihak, permainan Apriyani/Siti kini sudah mulai bis ditebak lawan, sehingga mereka pun kini kesulitan untuk meraih kemenangan.

Menyadari masalah tersebut, pelatih ganda putri PBSI, Eng Hian pun berjanji akan mencari solusinya. Salah satu yang sedang dipikirkan Eng Hian adalah menyiapkan strategi baru untuk permainan Apriyani/Siti.

Ya, perjalanan pasangan yang akrab disapa Prifad berakhir di perempatfinal pada Jumat 16 Juni 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mereka kalah dua gim langsung dari unggulan ketujuh asal Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota dengan skor kembar 13-21 dan 13-21 dalam waktu 61 menit.

Kekalahan itu lantas semakin membuat performa pasangan ranking enam dunia tersebut menjadi sorotan. Pasalnya, dalam tiga turnamen sebelumnya, mereka tersingkir di babak 16 besar Singapore Open dan Thailand Open 2023 serta babak perempat final Malaysia Masters 2023.

Bahkan, duet Pelatnas PBSI itu sama sekali belum mendapatkan satu gelar pun tahun ini. Padahal, pada enam bulan pertama ketika mereka melakukan debut pada Juni 2022 lalu, mereka sukses merengkuh titel Singapore Open dan Malaysia Open 2023. Alhasil, permainan mereka saat ini dinilai sudah terbaca oleh lawan.

Eng Hian pun tak memungkiri hal tersebut. Untuk itu, dia tengah mempersiapkan strategi baru untuk anak asuhnya tersebut.

“Untuk strategi baru memang sudah kita rancangkan, persiapkan karena kita lihat dari pertandingan yang sudah dilalui Apri/Fadia ini kan sepertinya lawan sudah sangat mengetahui apa yang harus dilakukan saat melawan mereka,” kata Eng Hian dalam konferensi pers pascalaga, Sabtu (17/6/2023).

“Di satu sisi semestinya kita memang sudah mempersiapkan juga apa yang harus diantisipasi dan mempersiapkan pola permainan Apri/Fadia dalam menghadapi perubahan pola permainan lawan. Tapi ada beberapa kendala yang harus kita beradaptasi dengan beberapa kendala,” tambahnya.

Koh Didi -sapaan Eng Hian- menyebut cedera bahu yang dialami Apriyani pada Maret lalu di ajang Swiss Open 2023 menjadi salah satu faktor yang menghambat adaptasi mereka dengan strategi baru yang direncanakannya. Pasalnya, dia juga belum pulih sepenuhnya sampai saat ini.