Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar Sprint Race MotoGP Jerman 2023: Francesco Bagnaia Posisi Pertama, Jorge Martin Naik ke Peringkat Dua

KLASEMEN sementara MotoGP 2023 kelar sprint race MotoGP Jerman 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, sprint race seri Jerman yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Sabtu (17/6/2023) malam WIB, berhasil dimenangkan oleh pembalap tim Pramac Ducati, Jorge Martin.

Berkat kemenangan itu, Martin berhak mendapatkan 12 poin, yang ternyata hal tersebut membuatnya kini naik ke peringkat kedua di klasemen sementara pembalap MotoGP 2023. Total Martin telah mengoleksi 119 poin.

Saat ini, Martin terpaut 21 angka dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang bertengger di peringkat pertama. Bagnaia yang mencatatkan 140 poin hanya mampu finis kedua di sprint race MotoGP Jerman 2023.

Sementara penghuni podium ketiga di sprint race MotoGP Jerman 2023, yaitu Jack Miller (Red Bull KTM), berhak mendapatkan tambahan tujuh poin. Sayangnya, tambahan tujuh poin itu tak membuat Miller beranjak dari peringkat ketujuh di klasemen.

Untuk peringkat ketiga di klasemen MotoGP 2023 kini dikuasai oleh Marco Bezzecchi (Mooney VR46). Bezzecchi yang hanya mampu finis ketujuh di sprint race MotoGP Jerman 2023 mau tak mau turun ke peringkat ketiga usai digeser Martin.

Lalu bagaimana dengan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha)? Rider berjuluk El Diablo itu di klasemen semakin terpuruk turun satu tangga ke peringkat kesembilan.

Hal tersebut tak terlepas dari hasil sprint race MotoGP Jerman 2023, di mana Quartararo tak mendapatkan tambahan poin sama sekali usai finis di peringkat ke-13. Sehingga kini Quartararo pun memiliki jarak 86 poin dengan Bagnaia yang berada di puncak klasemen.