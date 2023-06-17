Hasil Sprint Race MotoGP Jerman 2023: Jorge Martin Juara, Marc Marquez Finis Ke-11!

HASIL sprint race MotoGP Jerman 2023 akan dibahas di sini. Jorge Martin sukses keluar sebagai juara, mengasapi Francesco Bagnaia dan Jack Miller.

Martin menjadi yang tercepat dalam balapan singkat dalam 15 lap di Sirkuit Sachsenring, Sabtu (17/6/2023) malam WIB disusul Francesco Bagnaia dan Jack Miller di tiga besar. Sementara itu Marc Marquez hanya mampu finis ke-11.

Jalannya Balapan

Sebagai peraih pole position, Francesco Bagnaia mengawali balapan dengan baik karena mampu mempertahankan keunggulannya di depan. Namun, Jack Miller dan Luca Marini menempel di tiga besar.

Jorge Martin kemudian memberikan ancaman luar biasa dengan mengambil alih tempat Marini dan juga Miller. Bagnaia akhirnya kehilangan status pimpinana balapan, namun bukan oleh Martin, melainkan karena Jack Miller merangsek dari tempat ketiga.

Miller pertama diikuti Bagnaia dan Martin sedangkan Marini berada di tempat keempat. Bagnaia dan Miller bersaing sengit di depan hingga bergantian memimpin.

Persaingan sengit terjadi di lap keempat ketiga Jorge Martin tiba-tiba merangsek ke depan. Sang pembalap Pramac Racing pun memimpin balapan, diikuti Miller dan Bagnaia.

Martin kemudian langsung meninggalkan para pesaingnya hingga lebih dari satu detik pada lap ketujuh. Di sisi lain, Marc Marquez terus merosot hingga ke urutan ke-11 pada lap ke-10.