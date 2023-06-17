Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Jelaskan Mengapa Johann Zarco Bersalah dalam Insiden di Latihan Bebas MotoGP Jerman 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |19:49 WIB
Marc Marquez Jelaskan Mengapa Johann Zarco Bersalah dalam Insiden di Latihan Bebas MotoGP Jerman 2023
Marc Marquez salahkan Johann Zarco atas insiden tabrakan di MotoGP Jerman 2023 (Foto: Twitter/marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez jelaskan mengapa Johann Zarco bersalah dalam insiden di latihan bebas MotoGP Jerman 2023. Sang pembalap Repsol Honda mengatakan bahwa Zarco seharusnya bisa menghindar dari situasi tersebut.

Itu terjadi pada tikungan pertama di Sirkuit Sachsenring pada sesi latihan bebas Jumat 16 Juni 2023. Marc Marquez menghantam motor Zarco yang baru keluar dari pit lane.

Marc Marquez

Karena insiden ini, bagian depan motor Zarco pun remuk. Untungnya, tidak ada yang mengalami cedera dari situasi ini.

"Saya adalah seseorang yang jika memang melakukan kesalahan, akan mengaku kalau saya salah. Akan tetapi, kali ini saya marah karena satu-satunya orang yang bisa menghindari situasi itu ialah Zarco," ujar Marquez dilansir dari Crash, Sabtu (17/6/2023).

"Pembalap yang keluar dari pit lane seharusnya melihat ke belakang dan jika ada pembalap lain yang datang, terutama pada menit terakhir, dia seharusnya berhenti di pintu keluar pit," lanjutnya.

Halaman:
1 2
