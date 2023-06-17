Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Disalahkan Marc Marquez atas Insiden Tabrakan di MotoGP Jerman 2023, Johann Zarco: Dia Bicara Tanpa Berpikir!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |17:41 WIB
Disalahkan Marc Marquez atas Insiden Tabrakan di MotoGP Jerman 2023, Johann Zarco: Dia Bicara Tanpa Berpikir!
Johann Zarco heran Marc Marquez salahkan dirinya atas insiden di MotoGP Jerman 2023 (Foto: Twitter/pramacracing)
DISALAHKAN Marc Marquez atas insiden tabrakan di MotoGP Jerman 2023, Johann Zarco terkejut. Dia menyebut bahwa sang pembalap Repsol Honda berbicara tanpa berpikir.

Kejadian itu terjadi pada sesi latihan bebas di hari Jumat 16 Juni 2023 kemarin. Di tikungan 1, Marquez kehilangan kendali dan motornya menghantam bagian depan kuda besi Zarco yang baru keluar dari pit lane.

Marc Marquez dan Johann Zarco

Karena kejadian ini, motor Zarco pun remuk. Untungnya, tidak ada seorang pun dari kedua pembalap itu yang cedera. Namun, Marquez marah-marah dan menyalahkan Zarco sesudahnya. 

"Saya marah karena Zarco seharusnya bisa menghindari kecelakaan tersebut," ucap Marquez seusai sesi di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, Jumat (16/6/2023).

Merespons ucapan Marquez, Zarco mengaku terkejut karena merasa dirinya tak bersalah. Dia menuturkan bahwa sang pembalap Repsol Honda tidak berpikir terlebih dulu sebelum berbicara.

"Saya suka Marquez dan cara dia berkendara dan berkompetisi. Dia juara dunia, tetapi saat ini dirinya kehilangan kontrol saat berbicara karena seharusnya dia berpikir dua kali sebelum berbicara," ucap Zarco.

"Berpikir bahwa kejadian itu terjadi karena kesalahan saya sangatlah tidak bisa diterima. Saya orang yang baik, dia tidak bisa menumpahkan seluruh kesalahan kepada saya hanya karena saya orang baik," lanjutnya.

