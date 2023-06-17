Hasil Latihan Bebas 3 MotoGP Jerman 2023: Marc Marquez Terdepan, Francesco Bagnaia Tak Ada di 5 Besar

Marc Marquez catat waktu terbaik dalam latihan bebas 3 MotoGP Jerman 2023 (Foto: Twitter/HRC_MotoGP)

HASIL latihan bebas 3 MotoGP Jerman 2023 akan dibahas di sini. Marc Marquez (Repsol Honda) menjadi yang tercepat di Sirkuit Sachsenring, Jerman, pada Sabtu (17/6/2023) sore WIB dengan catatan waktu 1 menit 29,269 detik.

Sedangkan Alex Marquez (Gresini Ducati) mengikutinya di peringkat kedua dengan perbedaan 0,028 detik saja dari sang kakak. Johann Zarco (Pramac Ducati) melengkapi tiga besar.

Sementara itu, pemuncak klasemen sementara MotoGP 2023, Francesco Bagnaia, hanya berada di peringkat kedelapan. Dia mencatatkan waktu 1 menit 29,909 detik.

Jalannya Latihan Bebas (FP)

Johann Zarco memulai latihan bebas ini dengan catatan waktu tercepat. Namun, catatan waktunya kemudian dilewati oleh rekan setimnya, Jorge Martin, yang kemudian juga disalip oleh Jack Miller dari Red Bull KTM.

Marc Marquez (Repsol Honda) dan Marco Bezzecchi (Mooney VR46) mengalami insiden di tikungan 12. Bezzecchi terlihat melambatkan laju motornya yang menyebabkan Marquez menyenggolnya.

Marquez melambaikan tangannya kepada Bezzecchi pertanda kesal. Kemudian, sang pembalap asal Italia itu pun mendapat peringatan atas insidennya dengan Marc Marquez.

Brad Binder (Red Bull KTM) sempat melesat dan mencatatkan waktu tercepat di angka 1 menit 30,817 detik. Akan tetapi, dua menit kemudian Maverick Vinales (Aprilia Racing) mengkudeta posisi teratas.

Bezzecchi kemudian melesat dengan menempati posisi tertinggi dari urutan ketujuh. Dia mencatatkan waktu 1 menit 29,877 detik.

Anak asuh Valentino Rossi itu mampu menjaga waktunya dan terus menjadi yang tercepat sepuluh menit jelang berakhirnya sesi. Alex Marquez (Gresini Ducati) dan Johann Zarco melengkapi tiga besar sementara.