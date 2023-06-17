Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadi Sorotan, Momen Marc Marquez Kedapatan Acungkan Jari Tengah Sebelum Tabrak Johann Zarco di MotoGP Jerman 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |09:30 WIB
Jadi Sorotan, Momen Marc Marquez Kedapatan Acungkan Jari Tengah Sebelum Tabrak Johann Zarco di MotoGP Jerman 2023
Marc Marquez acungkan jari tengah. (Foto: MotoGP)
MARC Marquez jadi sorotan di MotoGP Jerman 2023. Kali ini, dia kedapatan mengacungkan jari tengah di motornya sebelum tabrak Johann Zarco di MotoGP Jerman 2023.

Momen Marc Marquez mengacungkan jari tengah itu terjadi di sesi latihan bebas 2 MotoGP Jerman 2023. Kala itu, Marquez tampak jengkel dengan performa motor balapnya karena membuatnya beberapa kali harus melakukan momen penyelematan di sirkuit.

Usai melintas di tikungan 11, Marquez pun tamapk meluapkan emosinya di atas motor. Dia mengacungkan jari tengah.

Momen itu pun terekan dalam kamera onboard. Sontak, aksinya langsung mencuri perhatian besar dari para pencinta MotoGP.

Apalagi, tak lama setelah momen mengacungkan jari tengah, Marquez mengalami insiden besar yang melibatkan Zarco. Dia menabrak Zarco yang kala itu baru saja keluar dari pit lane.

Kecelakaan itu membuat motor Zarco sampai terbelah dua. Zarco sendiri terlihat langsung terkapar. Tetapi, Marquez justru langsung kabur begitu saja tanpa menghampiri Zarco sama sekali. Dia malah menaiki motor kru untuk kembali ke pit lane.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
