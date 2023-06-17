Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ngamuk ke Marc Marquez Usai Ditabrak hingga Motor Terbelah 2 di MotoGP Jerman 2023, Johann Zarco: Pikir Dulu Sebelum Bicara!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |08:44 WIB
Ngamuk ke Marc Marquez Usai Ditabrak hingga Motor Terbelah 2 di MotoGP Jerman 2023, Johann Zarco: Pikir Dulu Sebelum Bicara!
Johann Zarco kala balapan di MotoGP. (Foto: Instagram/@johannzarco)
A
A
A

PEMBALAP Pramac Ducati, Johann Zarco, ngamuk usai ditabrak Marc Marquez di sesi latihan bebas 2 MotoGP Jerman 2023. Dia geram karena malah dituding bersalah oleh Marquez.

Tak ayal, Zarco melempar kritik keras kepada Marquez. Dia meminta Marquez berpikir dulu sebelum berbicara.

Marc Marquez dan Johann Zarco

Ya, sebuah insiden terjadi di latihan bebas MotoGP Jerman 2023 yang digelar di Sirkuit Sachsenring, Jerman, Jumat 16 Juni 2023 malam WIB. Marquez menabrak Zarco kala sesi latihan bebas tinggal menyisakan waktu kurang lebih tiga menit lagi.

Kecelakaan di tikungan pertama itu terjadi karena Marquez hilang kendali dengan motornya saat melaju dengan kecepatan tinggi. Motor Marquez pun kemudian menghantam kendaraan Zarco hingga terbelah menjadi dua.

Kala itu, Zarco sendiri baru keluar dari pit lane. Red flag langsung dikibarkan atas insiden besar itu. Atas insiden tersebut, Zarco sendiri terlihat sempat terkapar.

Publik tak hanya menyoroti kecelakaan itu, tetapi juga sikap Marquez usai menabrak Zarco. Pasalnya, dia malah terlihat langsung kabur begitu saja tanpa menghampiri Zarco sama sekali. Dia malah menaiki motor kru untuk kembali ke pit lane.

Meski mendapat kritik tajam, Marquez tak mau disalahkan. Dia malah menyalahkan Zarco atas insiden tersebut karena dinilai seharuanya bisa menghindar dari kecelakaan itu

Zarco tak terima mendengar perkataan Marquez. Dia juga kritik sikap Marque yang dinilai kurang perhatian usai menabrak pembalap lain.

“Kami dapat mengatakan bahwa keluar dari pitlane mungkin sedikit rumit, tetapi kami sudah terbiasa dan kami mencoba untuk berhati-hati. Saya menunggu di luar, keluar dari pitlane, berbalik, dan melihat rombongan besar datang,” ujar Zarco, dikutip dari Motor Cycle Sport, Sabtu (17/6/2023).

Halaman:
1 2
