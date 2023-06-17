Jadwal MotoGP Jerman 2023 Hari Ini Sabtu 17 Juni 2023: Marc Marquez Bakal Bersinar atau Justru Buat Kericuhan Lagi?

JADWAL MotoGP Jerman 2023 hari ini Sabtu (17/6/2023) akan menyajikan banyak hal menarik. Lantas apakah akan ada kejutan lagi, seperti yang dilakukan pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez di sesi latihan bebas 2 di Sirkuit Sachsensring?

Ya, Marquez berhasil membuat heboh di hari pertama MotoGP Jerman 2023. Bagaimana tidak, ia yang lepas kendali terhadap motornya justru menabrak rider Pramac Racing, Johann Zarco yang baru keluar dari pit lane.

Insiden yang terjadi di tikungan pertama Sirkuit Sachsenring tersebut membuat motor Zarco terbelah. Menariknya, Marquez yang menabrak Zarco justru langsung kabur dan berlari ke motor timnya agar bisa kembali ke garasi dan beraksi lagi di sisa waktu yang ada.

Padahal disaat momen tersebut terjadi, Zarco masih terkapar di pinggir lintasan. Usai balapan, barulah Marquez mendatangi Zarco untuk menanyakan kabarnya.

Untungnya, baik Marquez dan Zarco tak mengalami cedera parah. Hanya saja Zarco menyayangkan sikap Marquez yang langsung kabur dan tak menengok kondisinya usai kecelakaan terjadi.

Lebih parahnya, Marquez justru menyalahkan Zarco atas insiden tersebut. Sebab bagi Marquez, Zarco seharusnya berhati-hati ketika hendak keluar dari pit lane.