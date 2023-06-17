Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Jerman 2023 Hari Ini Sabtu 17 Juni 2023: Marc Marquez Bakal Bersinar atau Justru Buat Kericuhan Lagi?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |07:01 WIB
Jadwal MotoGP Jerman 2023 Hari Ini Sabtu 17 Juni 2023: Marc Marquez Bakal Bersinar atau Justru Buat Kericuhan Lagi?
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
A
A
A

JADWAL MotoGP Jerman 2023 hari ini Sabtu (17/6/2023) akan menyajikan banyak hal menarik. Lantas apakah akan ada kejutan lagi, seperti yang dilakukan pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez di sesi latihan bebas 2 di Sirkuit Sachsensring?

Ya, Marquez berhasil membuat heboh di hari pertama MotoGP Jerman 2023. Bagaimana tidak, ia yang lepas kendali terhadap motornya justru menabrak rider Pramac Racing, Johann Zarco yang baru keluar dari pit lane.

Insiden yang terjadi di tikungan pertama Sirkuit Sachsenring tersebut membuat motor Zarco terbelah. Menariknya, Marquez yang menabrak Zarco justru langsung kabur dan berlari ke motor timnya agar bisa kembali ke garasi dan beraksi lagi di sisa waktu yang ada.

Padahal disaat momen tersebut terjadi, Zarco masih terkapar di pinggir lintasan. Usai balapan, barulah Marquez mendatangi Zarco untuk menanyakan kabarnya.

Marc Marquez

Untungnya, baik Marquez dan Zarco tak mengalami cedera parah. Hanya saja Zarco menyayangkan sikap Marquez yang langsung kabur dan tak menengok kondisinya usai kecelakaan terjadi.

Lebih parahnya, Marquez justru menyalahkan Zarco atas insiden tersebut. Sebab bagi Marquez, Zarco seharusnya berhati-hati ketika hendak keluar dari pit lane.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement