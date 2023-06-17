Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tabrak Motor Johann Zarco hingga Terbelah Dua di Latihan Bebas 2 MotoGP Jerman 2023, Marc Marquez Langsung Kabur!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |06:36 WIB
Tabrak Motor Johann Zarco hingga Terbelah Dua di Latihan Bebas 2 MotoGP Jerman 2023, Marc Marquez Langsung Kabur!
Marc Marquez dan Johann Zarco. (Foto: MotoGP)
TABRAK motor Johann Zarco hingga terbelah dua di latihan bebas 2 MotoGP Jerman 2023, Marc Marquez justru langsung kabur. Ya, ada insiden menarik yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Jerman antara Marquez dengan pembalap Tim Pramac Racing.

Pada saat sesi latihan bebas kedua tinggal menyisakan kurang lebih tiga menit lagi, Marquez mengalami kecelakaan dengan Zarco. Momen itu terjadi di tikungan pertama, di mana pada saat itu Marquez kehilangan kendali motornya sehingga terjatuh dengan kecepatan tinggi.

Nahasnya, di depan Marquez tiba-tiba ada Zarco yang baru keluar dari pit lane. Alhasil, kecelakaan tak terhindarkan dan motor Marquez langsung menghantam kuda besi Zarco hingga terbelah menjadi dua.

Red flag pun dikibarkan atas insiden besar itu. Zarco terlihat sempat terkapar, tetapi Marquez justru kabur begitu saja. Dan menaiki motor kru untuk kembali ke pit lane.

Aksi Marquez tersebut pun dikecam netizen. Untungnya, Zarco tidak mengalami cedera parah karena ia sempat berusaha menghindar ketika mengetahui motor Marquez akan menabraknya, sehingga tubuhnya tak mengalami cedera.

Insiden Marc Marquez dengan Johann Zarco di MotoGP Jerman 2023

Setelah sesi latihan bebas kedua berakhir, barulah Marquez dikabarkan menghampiri Zarco untuk mengetahui keadaan rider asal Prancis tersebut. Menariknya, Marquez justru menyalahkan Zarco karena seharusnya ia bisa menghindari kecelakaan tersebut lantaran keluar dari pit lane.

“Saya seorang pria yang jika saya melakukan kesalahan, saya mengatakan ini adalah kesalahan saya, tetapi kali ini saya marah karena jika seseorang dapat menghindari situasi itu, itu adalah Johann,” kata Marquez, melansir dari Crash, Sabtu (17/6/2023).

Halaman:
1 2
