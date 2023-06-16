Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal Indonesia Open 2023: 2 Wakil ke Semifinal, Termasuk Anthony Ginting

HASIL lengkap wakil Indonesia di perempatfinal Indonesia Open 2023, Jumat (16/6/2023), akan dibahas di sini. Anthony Ginting dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan menjadi dua perwakilan Indonesia yang sukses melaju ke semifinal.

Ada tujuh perwakilan Indonesia yang tampil di perempatfinal Indonesia Open 2023. Namun, setidaknya satu tiket ke semifinal digaransi karena sesama wakil Indonesia bersua di nomor tunggal putra, yaitu Anthony Ginting dan Jonatan Christie.

Laga tersebut berlangsung sengit meski hanya dalam dua set. Baik Ginting maupun Jonatan bergantian memimpin. Namun, pada akhirnya Anthony Ginting sukses menang dengan skor 21-19 dan 21-16.

Itu menjadi satu-satunya hasil positif. Sebab, lima perwakilan lainnya menderita kekalahan di pertandingannya masing-masing.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas tumbang dari unggulan kedua Yuta Watanabe/Arisa Higashino dengan skor 11-21 dan 18-21. Selagi Fajar Alfian/Rian Ardianto ditaklukkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dengan skor 13-21 dan 13-21.