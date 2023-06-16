Hasil Indonesia Open 2023: Menang Dramatis atas Wakil China, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Tembus Semifinal

JAKARTA – Pasangan ganda Putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, menang dramatis atas wakil China, Liang Weikeng/Wang Chang di perempatfinal Indonesia Open 2023, pada Jumat (16/6/2023) malam WIB. Berkat kemenangan itu, Pramudya/Yeremia berhak lolos ke semifinal.

Pramudya/Yeremia sendiri tidak mudah untuk bisa memastikan tiket ke semifinal, sebab mereka berjuang selama 59 menit untuk memastikan kemenangan. Mereka pun susah payah mengalahkan Liang/Wang hingga akhirnya menang dengan skor 16-21, 17-21, 21-19.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Istora Senayan, Jakarta, Pram/Yere -sapaan Pramudya/Yeremia- memulai pertandingan dengan kurang percaya diri. Mereka sering melakukan kesalahan sehingga tertinggal 5-0.

Akan tetapi, pelan tapi pasti pasangan ranking 25 dunia itu mampu mengembangkan permainan untuk menyamakan skor menjadi 7-7. Sayangnya, mereka kembali lengah dan kehilangan banyak poin hingga ketinggalan 7-11.

Usai istirahat, Liang/Wang terus memegang kendali permainan. Serangan-serangan mereka sangat merepotkan duet Merah-Putih. Alhasil, mereka mampu memimpin 15-10 dan akhirnya mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, pertandingan berjalan sangat sengit dalam tempo permainan yang sangat cepat. Kejar-kejaran angka pun terus terjadi hingga menginjak skor 80-8.

Setelah itu, variasi serangan smash-smash keras dan bola mendatar yang diterapkan oleh Pramudya/Yeremia berhasil membuat lawan keteteran. Hasilnya, mereka bisa menginjak interval gim kedua lebih dulu dengan keunggulan 11-8.