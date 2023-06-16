Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2023: Dihabisi Ganda Putra Korea Selatan, Leo Rolly/Daniel Marthin Terhenti di Perempatfinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |21:52 WIB
Hasil Indonesia Open 2023: Dihabisi Ganda Putra Korea Selatan, Leo Rolly/Daniel Marthin Terhenti di Perempatfinal
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin gagal mengalahkan wakil Korea selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, di babak perempatfinal Indonesia Open 2023, pada Jumat (16/6/2023) malam WIB. Leo/Daniel tumbang usai berjuang selama 31 menit.

Dalam laga tersebut, Leo/Daniel benar-benar kesulitan menghadapi permainan Kang/Seo. Terbukti mereka kalah lewat dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 10-21.

Jalannnya Pertandingan

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023) malam WIB, The Babbies -julukan Leo/Daniel- sempat memimpin 3-1 lebih dulu. Tetapi Kang/Seo bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3.

Setelah itu, sang duet Merah-Putih terbawa dalam pola permainan lawan. Alhasil, mereka balik tertinggal 3-6 dan kemudian 5-11 di interval gim pertama.

Leo Rolly/Daniel Marthin (PBSI)

Usai rehat, Kang/Seo memperlebar keunggulan mereka menjadi 14-5. Namun, Leo/Daniel berhasil bangkit dan memangkas ketertinggalan mereka di angka 12-14.

Sayangnya, pasangan ranking 10 dunia itu kehilangan fokus di poin-poin kritis. Hasilnya, mereka tertinggal 14-16 dan kemudian kalah 14-21 di gim pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement