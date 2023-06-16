Hasil Indonesia Open 2023: Dihabisi Ganda Putra Korea Selatan, Leo Rolly/Daniel Marthin Terhenti di Perempatfinal

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin gagal mengalahkan wakil Korea selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, di babak perempatfinal Indonesia Open 2023, pada Jumat (16/6/2023) malam WIB. Leo/Daniel tumbang usai berjuang selama 31 menit.

Dalam laga tersebut, Leo/Daniel benar-benar kesulitan menghadapi permainan Kang/Seo. Terbukti mereka kalah lewat dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 10-21.

Jalannnya Pertandingan

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023) malam WIB, The Babbies -julukan Leo/Daniel- sempat memimpin 3-1 lebih dulu. Tetapi Kang/Seo bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3.

Setelah itu, sang duet Merah-Putih terbawa dalam pola permainan lawan. Alhasil, mereka balik tertinggal 3-6 dan kemudian 5-11 di interval gim pertama.

Usai rehat, Kang/Seo memperlebar keunggulan mereka menjadi 14-5. Namun, Leo/Daniel berhasil bangkit dan memangkas ketertinggalan mereka di angka 12-14.

Sayangnya, pasangan ranking 10 dunia itu kehilangan fokus di poin-poin kritis. Hasilnya, mereka tertinggal 14-16 dan kemudian kalah 14-21 di gim pertama.