HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2023: Anthony Ginting Tumbangkan Jonatan Christie dalam Duel Sengit di Perempatfinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |21:10 WIB
Anthony Ginting menang dua set langsung atas Jonatan Christie
Anthony Ginting menang dua set langsung atas Jonatan Christie (Foto: PBSI)
HASIL Indonesia Open 2023 akan dibahas di sini. Anthony Ginting sukses melangkah ke semifinal setelah mengalahkan rekan senegaranya, Jonatan Christie, di babak perempatfinal nomor tunggal putra.

Anthony Ginting menang dua set langsung dengan skor 21-19 dan 21-16. Di semifinal, Ginting akan menghadapi Li Shifeng asal China.

Jonatan Christie

Mentas di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023) malam WIB, Jojo -sapaan Jonatan- mampu menguasai jalannya pertandingan di awal gim pertama. Dia mampu memberikan tekanan pada Ginting untuk memimpin 7-3.

Namun, Ginting mampu untuk memberikan perlawanan hingga memangkas ketertinggalan menjadi 8-9. Kendati begitu, Jojo tetap mencapai interval dengan keunggulan 11-9.

Setelah rehat, Ginting bermain lebih baik hingga membalikkan skor menjadi 13-12 berkat permainan agresifnya. Namun, serangkaian kesalahan membuat Jojo balik memimpin lagi pada 16-13.

Skor sempat kembali imbang di angka 16-16, tetapi Jonatan memperlebar keunggulannya lagi menjadi 19-16. Sayangnya, Ginting berhasil memperoleh lima poin beruntun dan mengamankan gim pertama dengan skor 21-19.

Di gim kedua, Jojo tampil dengan lebih agresif dan sukses memimpin 3-0. Dia pun tetap menjaga keunggulannya hingga skor 6-3.

Halaman:
1 2
