HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2023: Kiprah Apriyani Rahayu/Siti Fadia Berakhir di Perempatfinal Setelah Dibungkam Wakil Jepang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:27 WIB
Apriyani Rahayu/Siti Fadia gugur di perempatfinal Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
Apriyani Rahayu/Siti Fadia gugur di perempatfinal Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Indonesia Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia, harus mengakhiri kiprahnya di babak perempatfinal usai dikalahkan wakil Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota.

Apriyani/Fadia takluk dalam tempo 61 menit dengan skor identik dalam dua set langsung, yaitu 13-21 dan 13-21. Hasil ini membuat Fukushima/Hirota akan menghadapi salah satu di antara Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara kontra Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto di babak semifinal.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023), Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- mampu memberikan perlawanan sengit pada Fukushima/Hirota di awal pertandingan. Mereka saling kejar mengejar angka hingga mencapai skor 6-6.

Sayangnya, penampilan Apriyani/Fadia mengalami penurunan drastis. Pertahanan mereka mudah runtuh hingga tertinggal 6-11 pada saat interval gim pertama.

Permainan Apriyani/Fadia masih belum membaik setelah jeda. Mereka kesulitan keluar dari tekanan hingga makin tertinggal dalam skor 9-16.

Fukushima/Hirota pun semakin mendominasi di poin-poin kritis. Hasilnya, mereka sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13.

Halaman:
1 2
1 2

