Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pelatih Ganda Campuran Indonesia Akui Ingin Tarik Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle ke Pelatnas PBSI

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:29 WIB
Pelatih Ganda Campuran Indonesia Akui Ingin Tarik Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle ke Pelatnas PBSI
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle berpotensi ditarik ke Pelatnas (Foto: PBSI)
A
A
A

PELATIH ganda campuran Indonesia, Amon Sunaryo, akui ingin tarik Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle ke Pelatnas PBSI. Dia menilai bahwa pasangan ganda campuran tersebut punya kualitas yang layak untuk masuk ke skuad Pelatnas PBSI.

Hal ini diungkap oleh Amon dalam konferensi pers setelah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas berlaga di perempatfinal Indonesia Open 2023. Setelah dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, satu pasangan tersebut adalah Dejan/Gloria.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Namun demikian, hal ini baru sekadar ketertarikan pribadi semata oleh Amon. Jika PBSI mengizinkan, maka Amon ingin merekrut Dejan/Gloria.

"Kalau melihat potensi Dejan/Glo, kalau ditarik ke pelatnas sih sebenarnya kita lebih kuat. Anaknya juga semangatnya masih bagus dua-duanya dan prestasinya juga keliatan kan?," ucap Amon saat ditemui MNC Portal Indonesia di Istora Senayan, Jumat (16/6/2023).

Amon juga menegaskan bahwa ia tertarik untuk merekrut dua pemain tersebut yakni Dejan dan Gloria. Artinya bukan salah satu di antara mereka saja.

"Iya dong sepasang," tegasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/40/3193036/anastasia_russkikh_bersama_hendra_setiawan-hg8d_large.jpg
Kisah Unik Hendra Setiawan dan Anastasia Russkikh: Duet Gado-Gado yang Sempat Mengguncang Indonesia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/40/3192964/kisah_heroik_sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani_menarik_untuk_diulas-TFA7_large.jpg
Kisah Heroik Sabar/Reza, Terbuang dari Pelatnas Cipayung tapi Jadi Tulang Punggung PBSI di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/40/3192960/simak_asal_usul_hendra_setiawan_punya_anak_sulung_yang_jadi_juara_dunia_bulu_tangkis-Dy3u_large.jpg
Asal Usul Hendra Setiawan Punya Anak Sulung yang Jadi Juara Dunia Bulu Tangkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/40/3192867/pv_sindhu-Ijq9_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik India PV Sindhu yang Samai Rekor Susy Susanti di Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/40/3192861/halim_haryanto-97OW_large.jpg
Kisah Halim Haryanto, Juara Dunia dan All England yang Ikut Tony Gunawan Hijrah ke Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/40/3192752/simak_kisah_halim_haryanto-4kix_large.jpg
Kisah Halim Haryanto, Juara Dunia 2001 yang Pilih Jadi Warga Negara Amerika Serikat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement