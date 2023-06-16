Pelatih Ganda Campuran Indonesia Akui Ingin Tarik Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle ke Pelatnas PBSI

PELATIH ganda campuran Indonesia, Amon Sunaryo, akui ingin tarik Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle ke Pelatnas PBSI. Dia menilai bahwa pasangan ganda campuran tersebut punya kualitas yang layak untuk masuk ke skuad Pelatnas PBSI.

Hal ini diungkap oleh Amon dalam konferensi pers setelah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas berlaga di perempatfinal Indonesia Open 2023. Setelah dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, satu pasangan tersebut adalah Dejan/Gloria.

Namun demikian, hal ini baru sekadar ketertarikan pribadi semata oleh Amon. Jika PBSI mengizinkan, maka Amon ingin merekrut Dejan/Gloria.

"Kalau melihat potensi Dejan/Glo, kalau ditarik ke pelatnas sih sebenarnya kita lebih kuat. Anaknya juga semangatnya masih bagus dua-duanya dan prestasinya juga keliatan kan?," ucap Amon saat ditemui MNC Portal Indonesia di Istora Senayan, Jumat (16/6/2023).

Amon juga menegaskan bahwa ia tertarik untuk merekrut dua pemain tersebut yakni Dejan dan Gloria. Artinya bukan salah satu di antara mereka saja.

"Iya dong sepasang," tegasnya.