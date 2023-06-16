Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Berharap Greysia Polii Beri Dukungan Langsung di Istora pada Indonesia Open 2023

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:07 WIB
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Berharap Greysia Polii Beri Dukungan Langsung di Istora pada Indonesia Open 2023
Apriyani Rahayu/Siti Fadia jadi satu-satunya ganda putri yang tersisa di Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

APRIYANI Rahayu/Siti Fadia berharap Greysia Polii beri dukungan langsung di Istora Senayan pada Indonesia Open 2023. Apriyani/Fadia menjadi satu-satunya pasangan ganda putri yang tersisa hingga babak perempatfinal di ajang ini.

Apriyani/Fadia akan menghadapi wakil Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota, pada babak perempatfinal. Mereka diharapkan bisa membawa kejayaan kepada Indonesia di nomor ganda putri.

Greysia Polii/Apriyani Rahayu

Apriyani merupakan mantan rekan Greysia Polii ketika meraih medali emas di Olimpaide Tokyo 2020 silam. Tak ayal, sang junior pun mengharapkan kehadiran seniornya dalam ajang ini agar mendongrak semangatnya dan juga Siti Fadia.

"Berharap (Greysia datang). Sebelum ini juga hari Senin sempat main ke tempat kak Ge. Kak Ge ngasih motivasi juga," kata Fadia kepada awak media di Istora Senayan.

Lebih lanjut, Apriyani juga berharap Greysia bisa hadir bersama sang buah hati, Jesia Selah Djimin. Kehadiran bisa menjadi support system saat mereka berlaga di Indonesia Open 2023.

Halaman:
1 2
