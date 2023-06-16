Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tersingkir Lebih Awal dari Indonesia Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Punya Permintaan Khusus Buat Suporter di Istora Senayan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:05 WIB
Tersingkir Lebih Awal dari Indonesia Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Punya Permintaan Khusus Buat Suporter di Istora Senayan
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tersingkir di babak 16 besar Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan punya permintaan khusus buat pencinta bulu tangkis Tanah Air, yang hadir di Istora Senayan. Mereka meminta agar pendukung bulu tangkis Indonesia tetap memberi dukungan kepada utusan Merah Putih, yang berlaga di Indonesia Open 2023.

"Terima kasih (atas dukungannya di babak 16 besar). Tapi ya besok (hari ini) dukung pemain-pemain Indonesia lainnya," kata Hendra kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

"Ya, walaupun kitanya enggak ada," sambung Ahsan.

Seperti diketahui, Ahsan/Hendra tersingkir di 16 besar Indonesia Open 2023. Mereka kalah dalam tiga gim kontra Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan 21-18, 19-21, dan 21-23, Kamis 15 Juni 2023.

Meski melawan wakil Indonesia juga, ternyata publik Istora lebih banyak memberi dukungan kepada The Daddies (julukan Ahsan/Hendra). Dengan kekalahan itu, maka para penggemar harus memupus harapan untuk duet veteran itu melaju jauh di Indonesia Open 2023.

Namun begitu, Ahsan/Hendra memberikan respons bijak terhadap dukungan tersebut. Meski kalah, ia tetap meminta penggemarnya untuk mendukung tujuh wakil Indonesia tersisa yang berlaga di perempatfinal hari ini.

Halaman:
1 2
