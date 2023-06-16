Jadwal Siaran Langsung Perempatfinal Indonesia Open 2023: Ada Fajar Alfian/Rian Ardianto Ditantang Wakil India LIVE di MNCTV!

Berikut jadwal siaran langsung perempatfinal Indonesia Open 2023 LIVE di MNCTV (Foto: MNC Media)

JADWAL siaran langsung perempatfinal Indonesia Open 2023, Jumat (16/6/2023) bisa disaksikan LIVE di MNCTV. Salah satu pertandingan perempatfinal Indonesia Open 2023 hari ini ada ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang berhadapan dengan wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

MNCTV menayangkan 4 pertandingan secara langsung Indonesia Open 2023 pada Jumat, 16 Juni 2023, pukul 14.00 WIB yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Untuk pertandingan lainnya dapat juga disaksikan di iNews TV, RCTI+ dan Vision+.

Untuk pertandingan pertama, mempertemukan pertandingan ganda campuran antara Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Indonesia) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang). Dilanjutkan pertandingan tunggal putri antara Kim Ga Eun (Korea) vs Chen Yu Fei (China)

Pada pertandingan ketiga, menghadirkan partai tunggal putra antara Srikanth Kidambi (India) vs Li Shi Feng (China). Dilanjutkan laga ganda putra Fajar Alfian/M. Rian Ardianto (Indonesia) vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India).

Perjuangan atlet putra dan putri Indonesia siap bersaing menghadapi para atlet dunia untuk meraih gelar juara di ajang bulutangkis dunia paling bergengsi ‘Indonesia Open 2023’ digelar tanggal 13-18 Juni 2023.