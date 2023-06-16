Jadwal Siaran Langsung Perempatfinal Indonesia Open 2023: Ada Anthony Ginting vs Jonathan Christie, Live di iNews!

Berikut jadwal siaran langsung perempatfinal Indonesia Open 2023 di iNews dan MNCTV. (Foto: MNC Media)

JADWAL siaran langsung perempatfinal Indonesia Open 2023 di iNews sudah dirilis. iNews akan menyiarkan seluruh pertandingan dari court dua, yang mana termasuk laga Anthony Ginting vs Jonatan Christie dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae.

Setelah melakoni pertandingan sengit di babak 16 besar Indonesia Open 2023, Indonesia menyisakan 7 wakil terbaiknya untuk berlaga di babak perempatfinal hari ini, Jumat (16/6/2023) demi mengamankan tiket semifinal di rumah sendiri.

(Jonatan Christie akan bersua Anthony Ginting di perempatfinal Indonesia Open 2023)

Rinov/Pitha menjadi wakil ganda campuran Indonesia pertama yang lolos ke babak perempatfinal setelah mengalahkan Tan Kian Meng/Lai Pei Jing asal Malaysia lewat straight game dan berakhir dengan skor 21-17 dan 21-16. Kemudian, tunggal putra unggulan ke-6, Jonatan Christie berhasil mengalahkan Toma Jr asal Prancis lewat tiga gim dengan skor 19-21, 21-11 dan 21-11.

Selanjutnya, di nomor ganda putra, Leo/Daniel berhasil menaklukkan wakil Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi dengan skor 22-20 dan 21-17. Ganda putra nomor satu dunia, Fajar/Rian pun tak mau kalah menyusul ke perempa final usai membantai wakil China, Ren Xiang Yu/Tan Qiang lewat straight game dengan skor 21-14 dan 21-17.

Kemudian, Anthony Ginting pun melaju ke perempatfinal setelah bermain tiga gim melawan tunggal putra India, Priyanshu, dengan skor 20-22, 21-15 dan 21-15. Nantinya, di perempatfinal, Anthony Ginting akan berhadapan dengan Jonatan Christie sehingga satu tempat di semifinal telah terkunci bagi tunggal putra Indonesia.

Lalu, ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia lolos ke perempatfinal dengan mudah setelah mengalahkan wakil Kanada, Catherine/Josephine lewat dua gim langsung dan berakhir dengan skor 21-13 dan 21-10.