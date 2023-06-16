Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jumpa Wakil India di Perempatfinal Indonesia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Ingin Lebih Menggila!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:44 WIB
Jumpa Wakil India di Perempatfinal Indonesia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Ingin Lebih Menggila!
Fajar Alfian/Rian Ardianto ingin lebih menggila di perempatfinal Indonesia Open 2023 (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

GANDA putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto jumpa wakil India, Satwiksairaj/Rankireddy/Chirag Shetty di perempatfinal Indonesia Open 2023, hari ini Jumat (16/6/2023). Jelang partai itu, Fajar/Rian ingin tampil lebih menggila lagi agar bisa tembus ke semifinal.

"Bisa ke perempatfinal nggak cukup, ingin lebih baik lagi karena bermain di depan publik dan belum pernah juara Indonesia Open yang sangat prestis. Semoga lebih konsisten dan lebih baik lagi permainannya," ucap Fajar Alfian.

Fajar Alfian/Muhammad Rian

Sebelumya di babak 16 besar, Fajar/Rian berhasil mengalahkan wakil China, Ren Xiang Yu/Tan Qiang, Kamis 15 Juni 2023. Dalam waktu 40 menit, pasangan peringkat satu dunia itu menang dengan skor 21-14 dan 21-17.

Hasil itu membuat Fajar/Rian menembus perempatfinal setelah mendapat hasil kurang apik di dua turnamen sebelumnya. Meski begitu, juara All England 2023 masih ingin mendapat hasil lebih dan melangkah jauh. Bahkan Fajar/Rian berhasrat bisa membawa gelar juara Indonesia Open yang belum pernah mereka dapatkan.

"Kami belum ada di performa terbaik. Ada yang belum 100 persen dari gerakan, ada yang kagok baik saya maupun Rian. Tapi dukungan suporter sangat terasa dan semoga besok kembali lebih baik lagi," lanjut Fajar.

Selain itu, laga tersebut memberi motivasi tersendiri bagi Rian. Sebab, keluarga besarnya dari Yogyakarta turut hadir di Istora Senayan.

Halaman:
1 2
