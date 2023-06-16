Tekad Apriyani Rahayu/Siti Fadia di Indonesia Open 2023: Beri Cerita Penutup Manis untuk Istora Senayan!

TEKAD ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti di Indonesia Open 2023. Apriyani/Fadia ingin memberikan cerita penutup yang manis untuk Istora Senayan, pasalnya tahun ini bakal menjadi kali terakhir Istora Senayan menjadi venue ajang Indonesia Open.

Perlu diketahui, Apriyani/Fadia berhasil melaju ke perempatfinal Indonesia Open 2023 usai mengalahkan wakil Kanada, Catherine Choi/Josephine Wu di 16 besar. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (15/6/2023) malam WIB, pasangan yang akrab disapa Prifad itu menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-10.

Selepas pertandingan, Apriyani/Fadia pun mengaku puas dengan performa mereka di 16 besar Indonesia Open 2023. Sebab, mereka bermain jauh lebih baik daripada sebelumnya di 32 besar turnamen berlevel Super 1000 itu.

“Ya alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan hari ini. Tadi kita lebih fokus di setiap poinnya, karena kemarin jadi pelajaran berharga kita sudah unggul jauh tapi terkejar. Tadi kita lebih baik lagi, mencoba lebih fokus dan mengurangi error,” kata Fadia dalam konferensi pers pasca laga, Kamis (15/6/2023).

Sebagai informasi, Indonesia Open edisi kali ini akan menjadi terakhir kalinya digelar di Istora Senayan. PBSI mengumumkan jika pada Indonesia Open 2024 mendatang akan dilangsungkan di Indoor Multifunction Stadium (IMS) yang juga berada di kawasan Komplek Olahraga Gelora Bung Karno (GBK).