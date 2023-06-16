Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tekad Apriyani Rahayu/Siti Fadia di Indonesia Open 2023: Beri Cerita Penutup Manis untuk Istora Senayan!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |04:03 WIB
Tekad Apriyani Rahayu/Siti Fadia di Indonesia Open 2023: Beri Cerita Penutup Manis untuk Istora Senayan!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia bertekad juarai Indonesia Open 2023 (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

TEKAD ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti di Indonesia Open 2023. Apriyani/Fadia ingin memberikan cerita penutup yang manis untuk Istora Senayan, pasalnya tahun ini bakal menjadi kali terakhir Istora Senayan menjadi venue ajang Indonesia Open.

Perlu diketahui, Apriyani/Fadia berhasil melaju ke perempatfinal Indonesia Open 2023 usai mengalahkan wakil Kanada, Catherine Choi/Josephine Wu di 16 besar. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (15/6/2023) malam WIB, pasangan yang akrab disapa Prifad itu menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-10.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silvia Ramadhanti

Selepas pertandingan, Apriyani/Fadia pun mengaku puas dengan performa mereka di 16 besar Indonesia Open 2023. Sebab, mereka bermain jauh lebih baik daripada sebelumnya di 32 besar turnamen berlevel Super 1000 itu.

“Ya alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan hari ini. Tadi kita lebih fokus di setiap poinnya, karena kemarin jadi pelajaran berharga kita sudah unggul jauh tapi terkejar. Tadi kita lebih baik lagi, mencoba lebih fokus dan mengurangi error,” kata Fadia dalam konferensi pers pasca laga, Kamis (15/6/2023).

Sebagai informasi, Indonesia Open edisi kali ini akan menjadi terakhir kalinya digelar di Istora Senayan. PBSI mengumumkan jika pada Indonesia Open 2024 mendatang akan dilangsungkan di Indoor Multifunction Stadium (IMS) yang juga berada di kawasan Komplek Olahraga Gelora Bung Karno (GBK).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement