MotoGP Jerman 2023 LIVE di Vision+, Simak Jadwal Lengkapnya di Sini!

MOTOGP Jerman 2023 LIVE di vision+. Untuk jadwal lengkapnya bisa Anda simak dalam artikel ini.
MotoGP Jerman akan diselenggarakan di Sirkuit Sachsenring, yang terletak di Saxony, Jerman. Balapan utamanya akan dilaksanakan pada Minggu, 18 Juni 2023, dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi yang diadakan pada 16 dan 17 Juni 2023.
Untuk menyaksikan balapan tersebut secara langsung, Anda bisa menonton channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:
Jumat, 16 Juni 2023
Latihan 1 MotoE: 13.25 – 13.45 WIB
Latihan 1 Moto3: 14.00 – 14.35 WIB
Latihan 1 Moto2: 14.50 – 15.30 WIB
Latihan 1 MotoGP: 15.45 – 16.30 WIB
Latihan 2 MotoE: 17.25 – 17.45 WIB
Latihan 2 Moto3: 18.15 – 18.50 WIB
Latihan 2 Moto2: 19.05 – 19.45 WIB
Latihan 2 MotoGP: 20.00 – 21.00 WIB
Kualifikasi 1 MotoE: 22.00 – 22.10 WIB
Kualifikasi 2 MotoE: 22.20 – 22.30 WIB
Sabtu, 17 Juni 2023
Latihan 3 Moto3: 13.40 – 14.10 WIB
Latihan 3 Moto2: 14.25 - 14.55 WIB
Latihan Bebas MotoGP: 15.10 - 15.40 WIB
Kualifikasi 1 MotoGP: 15.50 - 16.05 WIB
Kualifikasi 2 MotoGP: 16.15 – 16.30 WIB
Balapan 1 MotoE: 17.15 WIB
Kualifikasi 1 Moto3: 17.50 - 18.05 WIB
Kualifikasi 2 Moto3: 18.15 - 18.30 WIB
Kualifikasi 1 Moto2: 18.45 - 19.00 WIB
Kualifikasi 2 Moto2: 19.10 - 19.25 WIB
Balapan 2 MotoE: 21.10 WIB
Minggu, 18 Juni 2023
Pemanasan MotoGP: 14.45 – 14.55 WIB
Balapan Moto3: 16.00 WIB
Balapan Moto2: 17.15 WIB
Balapan MotoGP: 19.00 WIB