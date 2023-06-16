Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Jerman 2023 LIVE di Vision+, Simak Jadwal Lengkapnya di Sini!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:51 WIB
MotoGP Jerman 2023 LIVE di Vision+, Simak Jadwal Lengkapnya di Sini!
MotoGP Jerman 2023 ditayangkan LIVE di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

MOTOGP Jerman 2023 LIVE di vision+. Untuk jadwal lengkapnya bisa Anda simak dalam artikel ini.

MotoGP Jerman akan diselenggarakan di Sirkuit Sachsenring, yang terletak di Saxony, Jerman. Balapan utamanya akan dilaksanakan pada Minggu, 18 Juni 2023, dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi yang diadakan pada 16 dan 17 Juni 2023.

MotoGP Jerman 2023

Untuk menyaksikan balapan tersebut secara langsung, Anda bisa menonton channel SPOTV 2 di Vision+  dengan jadwal berikut:

Jumat, 16 Juni 2023

Latihan 1 MotoE: 13.25 – 13.45 WIB

Latihan 1 Moto3: 14.00 – 14.35 WIB

Latihan 1 Moto2: 14.50 – 15.30 WIB

Latihan 1 MotoGP: 15.45 – 16.30 WIB

Latihan 2 MotoE: 17.25 – 17.45 WIB

Latihan 2 Moto3: 18.15 – 18.50 WIB

Latihan 2 Moto2: 19.05 – 19.45 WIB

Latihan 2 MotoGP: 20.00 – 21.00 WIB

Kualifikasi 1 MotoE: 22.00 – 22.10 WIB

Kualifikasi 2 MotoE: 22.20 – 22.30 WIB

Sabtu, 17 Juni 2023

Latihan 3 Moto3: 13.40 – 14.10 WIB

Latihan 3 Moto2: 14.25 - 14.55 WIB

Latihan Bebas MotoGP: 15.10 - 15.40 WIB

Kualifikasi 1 MotoGP: 15.50 - 16.05 WIB

Kualifikasi 2 MotoGP: 16.15 – 16.30 WIB

Balapan 1 MotoE: 17.15 WIB

Kualifikasi 1 Moto3: 17.50 - 18.05 WIB

Kualifikasi 2 Moto3: 18.15 - 18.30 WIB

Kualifikasi 1 Moto2: 18.45 - 19.00 WIB

Kualifikasi 2 Moto2: 19.10 - 19.25 WIB

Balapan 2 MotoE: 21.10 WIB

Minggu, 18 Juni 2023

Pemanasan MotoGP: 14.45 – 14.55 WIB

Balapan Moto3: 16.00 WIB

Balapan Moto2: 17.15 WIB

Balapan MotoGP: 19.00 WIB

