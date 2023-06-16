Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Bicara Mentalitas Jelang MotoGP Jerman 2023: Ambisius Raih Podium di Sachsenring!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:44 WIB
Marc Marquez Bicara Mentalitas Jelang MotoGP Jerman 2023: Ambisius Raih Podium di Sachsenring!
Marc Marquez ambisius raih podium di MotoGP Jerman 2023 (Foto: MotoGP)
MARC Marquez bicara mentalitas jelang MotoGP Jerman 2023. Pembalap Repsol Honda itu menegaskan incar podium ketika balapan di Sirkuit Sachsenring, Jerman akhir pekan nanti.

“Saya ingin tahu bagaimana saya bisa bertahan di sini di Sachsenring kali ini,” kata Marquez, dilansir dari Speedweek, Jumat (16/6/2023).

Marc Marquez

“Tapi saat saya tiba di sini dengan mentalitas yang baik dan akan berusaha naik podium pada hari Minggu,” tegas Marquez.

Seperti diketahui, setelah gagal finis di MotoGP Italia 2023, Marc Marquez dan pembalap MotoGP lainnya bakal beradu cepat di MotoGP Jerman 2023. Mereka akan melintas di Sirkuit Sachsenring pada Minggu 18 Juni 2023 malam pukul 19.00 WIB.

Sejauh ini Marc Marquez masih belum menunjukkan taringnya di MotoGP 2023. Namun, pembalap berjuluk The Baby Alien itu berambisi untuk meraih podium di seri balapan MotoGP Jerman 2023.

Sebagai informasi, Marc Marquez harus mengarungi musim ini dengan cukup buruk. Dari enam seri balapan yang telah berlangsung, pembalap asal Spanyol itu baru memainkan tiga seri balapan yakni pada MotoGP Portugal, Prancis dan Italia.

Sementara untuk tiga seri balapan lainnya, yakni pada MotoGP Argentina, Amerika, dan Spanyol, Marc Marquez terpaksa harus absen karena cedera yang didapatnya di Portugal. Nasib sial menghantui Marc Marquez karena selalu gagal finis pada tiga seri balapan yang telah dilakoninya.

Tentu saja ini merupakan situasi yang buruk bagi sang pemegang enam kali juara dunia itu. Kendati begitu, Marc Marquez mengaku penasaran dengan nasibnya di MotoGP Jerman 2023.

