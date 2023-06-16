Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Jerman 2023 Hari Ini Jumat 16 Juni 2023: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas?

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |06:22 WIB
Jadwal MotoGP Jerman 2023 Hari Ini Jumat 16 Juni 2023: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas?
Berikut jadwal MotoGP Jerman 2023 hari ini Jumat 16 Juni 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

JADWAL MotoGP Jerman 2023 hari ini Jumat 16 Juni 2023 akan diulas dalam artikel ini. Akankah Marc Marquez bisa menggila hari ini di Sirkuit Sachsenring?

Seperti diketahui, akhir pekan lalu para pembalap MotoGP melewati rangkaian agenda MotoGP Italia 2023. Francesco Bagnaia keluar sebagai juara di Sirkuit Mugello.

Marc Marquez

Di sisi lain, hasil buruk kembali ditorehkan pembalap Repsol Honda, Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu gagal finis saat sesi balapan.

Namun demikian, pemegang enam kali juara dunia itu cukup mengesankan di sesi kualifikasi. Pada sesi tersebut, Marc Marquez mampu merebut posisi kedua.

Sayangnya, Marc Marquez gagal mempertahankan posisi itu baik di sesi sprint race maupun balapan. Seperti yang sudah disinggung, Marc Marquez gagal finis di balapan utama, sedangkan di sprint race ia hanya finis keenam.

Oleh sebab itu, Marc Marquez memberi sinyal untuk bisa bangkit di Sachsenring, Jerman. Dirinya menegaskan tak ingin terpuruk lagi seperti di Mugello.

“Saat Anda mengalami akhir pekan yang sulit, hal terbaik untuk dilakukan adalah langsung balapan (lagi) dan itu yang akan kami lakukan," tuturnya dikutip dari Motosan.

Halaman:
1 2
