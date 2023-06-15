Punguan Sihombing Rebut Gelar Juara POBSI Pool Circuit 2023 Seri III Yogyakarta Usai Menang Dramatis di Final

Punguan Sihombing raih gelar juara di POBSI Pool Circuit 2023 Seri III Yogyakarta (Foto: MPI)

PUNGUAN Sihombing rebut gelar juara POBSI POOL Circuit 2023 seri III Yogyakarta. Atlet biliar asal Sumatera Utara tersebut mengalahkan Gebby dengan skor tipis 9-8.

Pertandingan itu berlangsung dengan sngit di Bliss Pool & Lounge, Yogyakarta, Kamis (15/6/2023). Berkat hasil ini, Punguan pun sukses meraih 300 poin tambahan di peringkat nasional dan uang pembinaan senilai Rp40 juta.

Gebby sukses membuka permainan dengan keunggulan 1-0. Dia terus memimpin dan Punguan baru bisa menyamakan skor pada break ke-4 dalam kedudukan 2-2.

Namun, Gebby sukses untuk menjaga kepimpinannya. Gebby kembali memimpin pada break ke-5 dengan skor 3-2.

Gebby memimpin break 13 dengan skor tipis 7-6. Namun, Punguan sukses menyamakan skor menjadi 7-7. Pada break 16, Punguan balik memimpin dengan skor 8-7.