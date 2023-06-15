Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Gebby Tembus Final POBSI Pool Circuit 2023 Seri III Yogyakarta Usai Menang Tipis

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |18:05 WIB
Gebby Tembus Final POBSI Pool Circuit 2023 Seri III Yogyakarta Usai Menang Tipis
Gebby melenggang ke final POBSI Pool Circuit 2023 Seri III Yogyakarta (Foto: MPI)
A
A
A

GEBBY tembus final POBSI Pool Circuit 2023 seri III Yogyakarta usai menang tipis. Pebiliar Gebby dari klub Rama tersebut meraih kemenangan dengan skor 9-7 atas lawannya dari Jawa Barat, Fikri.

POBSI Pool Circuit 2023 berlanjut untuk seri ketiga di Yogyakarta. Ajang ini berlangsung di Bliss Pool & Lounge, Yogyakarta.

POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023

Pada Kamis (15/6/2023) ini, Gebby dari klub Rama bersua dengan atlet Jawa Barat, Fikri. Pertandingan semifinal tersebut berlangsung dengan cukup ketat di antara kedua pebiliar.

Sejak awal, Gebby sukses mencetak poin pertama dan unggul 1-0. Keduanya pun saling mencuri poin setelah itu dengan permainan konsentrasi tinggi.

Gebby terus memimpin hingga 8-6, namun Fikri tak mau terus ketinggalan. Dia berusaha memaksimalkan kesalahan dari Gebby.

