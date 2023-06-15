GEBBY tembus final POBSI Pool Circuit 2023 seri III Yogyakarta usai menang tipis. Pebiliar Gebby dari klub Rama tersebut meraih kemenangan dengan skor 9-7 atas lawannya dari Jawa Barat, Fikri.
POBSI Pool Circuit 2023 berlanjut untuk seri ketiga di Yogyakarta. Ajang ini berlangsung di Bliss Pool & Lounge, Yogyakarta.
Pada Kamis (15/6/2023) ini, Gebby dari klub Rama bersua dengan atlet Jawa Barat, Fikri. Pertandingan semifinal tersebut berlangsung dengan cukup ketat di antara kedua pebiliar.
Sejak awal, Gebby sukses mencetak poin pertama dan unggul 1-0. Keduanya pun saling mencuri poin setelah itu dengan permainan konsentrasi tinggi.
Gebby terus memimpin hingga 8-6, namun Fikri tak mau terus ketinggalan. Dia berusaha memaksimalkan kesalahan dari Gebby.