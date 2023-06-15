Gebby Tembus Final POBSI Pool Circuit 2023 Seri III Yogyakarta Usai Menang Tipis

GEBBY tembus final POBSI Pool Circuit 2023 seri III Yogyakarta usai menang tipis. Pebiliar Gebby dari klub Rama tersebut meraih kemenangan dengan skor 9-7 atas lawannya dari Jawa Barat, Fikri.

POBSI Pool Circuit 2023 berlanjut untuk seri ketiga di Yogyakarta. Ajang ini berlangsung di Bliss Pool & Lounge, Yogyakarta.

Pada Kamis (15/6/2023) ini, Gebby dari klub Rama bersua dengan atlet Jawa Barat, Fikri. Pertandingan semifinal tersebut berlangsung dengan cukup ketat di antara kedua pebiliar.

Sejak awal, Gebby sukses mencetak poin pertama dan unggul 1-0. Keduanya pun saling mencuri poin setelah itu dengan permainan konsentrasi tinggi.

Gebby terus memimpin hingga 8-6, namun Fikri tak mau terus ketinggalan. Dia berusaha memaksimalkan kesalahan dari Gebby.