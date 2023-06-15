Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Open 2023 Hari Ini Kamis 15 Juni 2023: 7 Utusan Lanjut ke Perempatfinal!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |22:29 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Open 2023 Hari Ini Kamis 15 Juni 2023: 7 Utusan Lanjut ke Perempatfinal!
Anthony Ginting melenggang ke perempatfinal Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
HASIL lengkap wakil Indonesia di 16 besar Indonesia Open 2023 pada Kamis (15/6/2023) akan dibahas di sini. Sebanyak tujuh utusan sukses melaju ke babak perempatfinal dari total 13 perwakilan yang berlaga di 16 besar.

Hari diawali dengan buruk karena Rehan Naufal/Lisa Ayu menelan kekalahan dari wakil Denmark, Mathias Thyrri/Amalie Magelund, dengan skor 14-21 dan 16-21. Praveen Jordan/Melati Daeva juga gagal melaju ke babak selanjutnya setelah ditaklukkan wakil Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet, dengan skor 17-21 dan 14-21.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Namun, tren buruk diputus Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas yang mengalahkan Tan Kian Meng/Lai Pei Jing dengan skor 21-17 dan 21-16. Sayangnya, Putri Kusuma Wardani takluk dengan skor 15-21 dan 11-21 dari Akane Yamaguchi.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi kemudian mengalami nasib sama karena kalah 11-21 dan 12-21 dari Chen Qingchen/Jia Yifan. Untungnya, Jonatan Christie sukses menang atas Toma Junior Popov dengan skor 19-21, 21-11, dan 21-11.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin juga meraih hasil positif. Mereka mengalahkan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi dengan skor 22-20 dan 21-17.

Fajar Alfian/Rian Ardianto mengikuti langkah Leo/Daniel dengan mengalahkan Ren Xiang Yu/Tan Qiang dengan skor 21-14 dan 21-17. Namun, Meilysa Trias/Rachel Allessya takluk di tangan ganda putri China, Zhang Shu Xian/Zheng Yu, dengan skor 18-21 dan 8-21.

Anthony Ginting juga mengklaim tiket ke perempatfinal setelah menang 20-22, 21-15, dan 21-15 atas Priyanshu Rajawat asal India. Di perempatfinal, dia akan bersua dengan Jonatan Christie.

