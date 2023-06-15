Anthony Ginting Tak Sabar Jumpa Jonatan Christie di Perempatfinal Indonesia Open 2023: Saya Ingin Menang

ANTHONY Ginting mengaku tak sabar jumpa Jonatan Christie di perempatfinal Indonesia Open 2023. Keduanya sama-sama menang dalam tiga gim di babak 16 besars.

Anthony Ginting mengatasi wakil India, Priyanshu Rajawat, dengan skor 20-22, 21-15, dan 21-15. Kemudian, Jojo – sapaan Jonatan Christie -- mengalahkan Toma Junior Popov, dengan skor 19-21, 21-11, dan 21-11.

Ginting mengatakan bahwa siapa pun yang menang akan tetap membawa nama baik Indonesia. Namun, dirinya tak menampik ingin meraih kemenangan di turnamen level super 1000 ini.

"Pastinya tidak bisa bohong juga kami berdua, saya dan Jojo, ingin menang. Apalagi ini Indonesia Open setelah besok babak semifinal di mana poin juga cukup penting dan sangat besar, apalagi di poin super 1000," ungkap Ginting di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

"Saya, sih, tidak ingin terlalu fokus harus menang atau gimana. Lebih siapkan diri sendiri terlebih dahulu karena hari ini juga pertandingan cukup ketat," lanjutnya.