Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Ikhlas jika Dikalahkan Anthony Ginting di Perempatfinal Indonesia Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |20:42 WIB
Jonatan Christie Ikhlas jika Dikalahkan Anthony Ginting di Perempatfinal Indonesia Open 2023
Jonatan Christie tak keberatan jika kalah dari Anthony Ginting di perempatfinal Indonesia Open 2023 (Foto: MPI)
A
A
A

JONATAN Christie ikhlas jika dikalahkan Anthony Ginting di perempatfinal Indonesia Open 2023. Para wakil Indonesia di tunggal putra harus saling bunuh di babak perempatfinal.

Jojo – sapaan Jonatan Christie – harus berjuang keras untuk mencapai perempatfinal. Dia melalui tiga gim berdurasi 64 menit untuk mengalahkan Toma Junior Popov dengan skor 19-21, 21-11, dan 21-11 pada Kamis (15/6/2023) sore WIB di Istora Senayan.

Jonatan Christie

Kalah di gim pertama, Jonatan mengakui bahwa dirinya terlalu mengikuti permainan Popov. Namun, dia mengubah strateginya pada dua gim berikutnya untuk mengklaim hasil positif.

“Puji Tuhan bisa melaju ke perempat final, tadi juga Toma bermain cukup baik memang. Set pertama itu saya sempet unggul tapi beberapa kali ke ikut pola main lawan yang membuat Toma dengan mudah ngambil beberapa poin yang saya rasa itu membuat dia jadi cukup percaya diri,” kata Jonatan dalam konferensi pers pasca laga, Kamis (15/6/2023).

“Tapi di gim kedua dan ketiga, berkaca dari gim pertama, saya bermain lebih tenang, tidak mau main buru-buru yang bikin Toma jadi lebih nyaman lagi. Sehingga saya coba manfaatkan panjang dan lebar lapangan, jad bikin Toma lari terus dan itu cukup bekerja,” tambahnya.

Di perempatfinal nanti, Jojo akan berjumpa dengan rekan senegaranya, Anthony Ginting. Sama halnya seperti Jojo, Ginting juga perlu bekerja keras di babak 16 besar ketika bersua wakil India, Priyanshu Rajawat, sebelum akhirnya menang dengan skor 20-22, 21-15 dan 21-15.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement