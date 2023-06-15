Jonatan Christie Ikhlas jika Dikalahkan Anthony Ginting di Perempatfinal Indonesia Open 2023

JONATAN Christie ikhlas jika dikalahkan Anthony Ginting di perempatfinal Indonesia Open 2023. Para wakil Indonesia di tunggal putra harus saling bunuh di babak perempatfinal.

Jojo – sapaan Jonatan Christie – harus berjuang keras untuk mencapai perempatfinal. Dia melalui tiga gim berdurasi 64 menit untuk mengalahkan Toma Junior Popov dengan skor 19-21, 21-11, dan 21-11 pada Kamis (15/6/2023) sore WIB di Istora Senayan.

Kalah di gim pertama, Jonatan mengakui bahwa dirinya terlalu mengikuti permainan Popov. Namun, dia mengubah strateginya pada dua gim berikutnya untuk mengklaim hasil positif.

“Puji Tuhan bisa melaju ke perempat final, tadi juga Toma bermain cukup baik memang. Set pertama itu saya sempet unggul tapi beberapa kali ke ikut pola main lawan yang membuat Toma dengan mudah ngambil beberapa poin yang saya rasa itu membuat dia jadi cukup percaya diri,” kata Jonatan dalam konferensi pers pasca laga, Kamis (15/6/2023).

“Tapi di gim kedua dan ketiga, berkaca dari gim pertama, saya bermain lebih tenang, tidak mau main buru-buru yang bikin Toma jadi lebih nyaman lagi. Sehingga saya coba manfaatkan panjang dan lebar lapangan, jad bikin Toma lari terus dan itu cukup bekerja,” tambahnya.

Di perempatfinal nanti, Jojo akan berjumpa dengan rekan senegaranya, Anthony Ginting. Sama halnya seperti Jojo, Ginting juga perlu bekerja keras di babak 16 besar ketika bersua wakil India, Priyanshu Rajawat, sebelum akhirnya menang dengan skor 20-22, 21-15 dan 21-15.