HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2023: Anthony Ginting dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Tambah Wakil Merah-Putih di Perempatfinal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:27 WIB
Hasil Indonesia Open 2023: Anthony Ginting dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Tambah Wakil Merah-Putih di Perempatfinal
Anthony Ginting tembus perempatfinal Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Indonesia Open 2023 akan dibahas di sini. Ada tambahan wakil Indonesia di perempatfinal, yaitu Anthony Ginting dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia.

Anthony Ginting perlu memainkan laga sengit kontra wakil India, Priyanshu Rajawat. Pertandingan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2023) sore WIB tersebut berlangsung dalam tiga set dengan skor akhir 20-22, 21-15, dan 21-15.

Anthony Ginting

Ginting mengawali permainan dengan baik di set pertama. Dia unggul 11-5 pada saat interval, namun Priyanshu perlahan bisa mendekat.

Ginting masih unggul pada saat skor 14-10, tapi wakil india menyamakan skor menjad 14-14 dan kemudian 17-17. Pada akhirnya, Ginting takluk di set pertama dengan skor akhir 20-22.

Di set kedua, Ginting kembali mengawalinya dengan dominasi hingga skor 6-2. Namun Priyanshu mampu menempel hingga skor 10-11. Untungnya, Ginting mampu menjauh hingga 16-12 dan menang 21-15.

Berlanjut ke set ketiga, Ginting langsung tancap gas dengan keunggulan 8-1. Sempat dipepet pada skor 17-15, Ginting akhirnya sukses menang dengan skor 21-15.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
