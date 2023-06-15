Hasil Indonesia Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Lanjut ke Perempatfinal, Meilysa Trias/Rachel Allessya Kandas

HASIL Indonesia open 2023 akan dibahas di sini. Dua wakil Indonesia mengalami nasib yang berbeda, yaitu Fajar Alfian/Rian Ardianto dan Meilysa Trias/Rachel Allessya.

Fajar/Rian sukses melenggang ke perempatfinal setelah menjungkalkan ganda putra asal China, Ren Xiang Yu/Tan Qiang. Mereka menang dalam tempo 39 menit dengan skor 21-14 dan 21-17.

Beraksi di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2023), Fajri -sebutan Fajar/Rian- tampil dominan sejak awal pertandingan. Serangan mereka sangat efektif menembus pertahanan lawan sehingga bisa memimpin 6-2 hingga mencapai interval dengan skor 11-8.

Pasangan China sempat mampu menyeimbangkan skor menjadi 11-11. Namun, sentuhan Fajar/Rian tidak hilang hingga bisa menjauh menjadi 17-11 hingga akhirnya menutup set pertama dengan skor 21-14.

Pada gim kedua, Fajar/Rian masih terus mendominasi dengan variasi serangan bola-bola tajam dan mendatar yang mereka terapkan. Hasilnya, mereka meninggalkan duet Negeri Tirai Bambu dengan skor 6-2 dan mencapai interval dengan skor 11-5.

Pasangan China kembali berhasil memangkas menjadi 12-15. Namun, Fajar/Rian mampu menjaga ketenangan di poin kritis hingga akhirnya menang 21-17.