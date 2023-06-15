Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gagal Finis di MotoGP Italia 2023, Alex Marquez: Saya Butuh Lebih Banyak Pengalaman!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |18:08 WIB
Gagal Finis di MotoGP Italia 2023, Alex Marquez: Saya Butuh Lebih Banyak Pengalaman!
Alex Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

PEMBALAP tim Gresini Racing Ducati, Alex Marquez, harus menelan pil pahit di MotoGP Italia 2023. Dia gagal finis karena terjatuh di tikungan ketiga pada lap ke-14.

Padahal, Alex Marquez sempat bersaing di baris depan sebelum terjatuh. Hal itu terjadi karena adik dari Marc Marquez itu memulai balapan dari posisi apik. Dia mengisi urutan keenam di grid.

Alex Marquez

Sayang, nasib sial malah menghampirinya. Alex pun gagal meraih satu pun poin dalam penampilannya di Sirkuit Mugello, Italia, Minggu 12 Juni 2023.

Alex mengatakan ketika di MotoGP Italia 2023, dia melakukan kesalahan kecil di tikungan. Pasalnya, dia berada terlalu dalam dan menyentuh garis putih.

"Balapan MotoGP di rumah tim, bagi saya sangat penting,” ujar Alex, dikutip dari ANTARA, Kamis (15/6/2023).

Halaman:
1 2
