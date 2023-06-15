Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2023: Jonatan Christie dan Leo Rolly/Daniel Marthin Sukses Melenggang ke Perempatfinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:55 WIB
Hasil Indonesia Open 2023: Jonatan Christie dan Leo Rolly/Daniel Marthin Sukses Melenggang ke Perempatfinal
Jonatan Christie melaju ke perempatfinal Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Indonesia Open 2023 akan dibahas di sini. Dua wakil Indonesia, Jonatan Christie dan Leo Rolly/Daniel Marthin sukses melenggang ke babak perempatfinal.

Jonatan Christie melalui pertarungan sengit kontra wakil Prancis, Toma Junior Popov. Pertarungan berlangsung dalam tiga gim selama 64 menit dan Jojo – sapaan Jonatan Christie – menang dengan skor 19-21, 21-11, dan 21-11.

Jonatan Christie

Jojo mengawali permainan dengan baik dengan keunggulan 11-7 pada saat interval di gim pertama. Namun, setelah jeda, Popov sukses menyamakan skor pada 13-13 dan berbalik unggul menjadi 15-13.

Setelahnya, Popov memperlebar keunggulan menjadi 19-15 sebelum akhirnya menang dengan skor tipis 21-19. Jojo pun diwajibkan menang pada set kedua agar tidak kandas di babak 16 besar.

Pada gim kedua, Jonatan mengambil inisiatif menyerang lebih dulu. Hasilnya, dia mampu mendominasi untuk memimpin dengan skor 6-2.

Dia sukses mencapai interval dalam skor 11-8 dan menjauh pada 16-10. Akhirnya, Jonatan sukses memaksa rubber game setelah menang dengan skor yang cukup jauh 21-11.

Pada gim penentuan, Jojo langsung tancap gas memimpin 6-1 berkat serangan-serangan ciamik yang dilakukannya. Namun, Popov bisa bangkit dan memangkas ketertingalannya menjadi 7-8. Tapi, Jojo bisa menekan lagi dan mencapai interval dengan keunggulan 11-8.

Pemain berusia 25 tahun itu pun terus menjauh dari Popov dalam skor 15-9. Dia akhirnya sukses mengunci kemenangan di gim ketiga dengan skor 21-11.

