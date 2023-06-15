Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Perempatfinal Indonesia Open 2023, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Ingin Balas Dendam ke Jagoan Jepang

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |16:51 WIB
Tembus Perempatfinal Indonesia Open 2023, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Ingin Balas Dendam ke Jagoan Jepang
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, sukses melaju ke babak perempatfinal Indonesia Open 2023. Di babak itu, Rinov/Pitha bertekad membalas dendam kepada jagoan Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino.

Ya, Rinov/Pitha berhasil melesat ke babak perempatfinal Indonesia Open 2023 usai mengalahkan wakil Malaysia Tan Kian Meng/Lai Pei Jing, Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2023), mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-16.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Di babak perempatfinal, Rinov/Pitha akan melawan Yuta/Arisa. Pasangan unggulan kedua asal Jepang itu lolos ke perempatfinal usai menang melawan pasangan Hong Kong, Lee Chun Hei Reginald/Ng Tsz Yau, dengan skor 16-21, 21-13, dan 21-13.

Duel kontra Yuta/Arisa tentunya takkan berjalan mudah untuk Rinov/Pitha. Sebab, secara rekor pertemuan, Rinov/Pitha tak pernah menang atas wakil Jepang itu.

Tercatat, Rinov/Pitha sudah lima kali bersua Yuta/Arisa. Selama itu, mereka pun selalu kalah. Teranyar, Rinov/Pitha kalah di Singapore Open 2023 dengan skor 16-21, 21-17, dan 12-21.

Halaman:
1 2
