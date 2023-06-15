Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Soroti Persaingan Menuju Olimpiade Paris 2024 di Sektor Tunggal Putra

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |16:38 WIB
Anthony Ginting Soroti Persaingan Menuju Olimpiade Paris 2024 di Sektor Tunggal Putra
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, menyoroti persaingan menuju Olimpiade Paris 2024. Dia mengatakan bahwa persiangan di sektor tunggal putra sangatla ketat.

Meski begitu, Ginting mengaku tidak memiliki tekanan khusus dalam menghadapi persaingan menuju Olimpiade Paris 2024. Dia hanya fokus menampilkan penampilan terbaiknya sebaik mungkin.

Anthony Sinisuka Ginting

“Race to Olympic kali ini tidak jauh berbeda, bedanya lebih ke pemain-pemainnya saja,” jelas Gintig, dikutip dari ANTARA, Kamis (15/6/2023).

“Sebelumnya cukup banyak pemain senior yang berpengalaman dan berkualitas (ikut di edisi yang lalu), tapi sekarang banyak pemain muda yang lebih diantisipasi karena gairahnya besar untuk masuk kualifikasi Olimpiade seperti saya,” sambungnya.

“Kalau untuk tekanan, tidak ada bedanya (dengan Race to Olympic sebelumnya). Semuanya harus (disiapkan) dari diri sendiri, untuk support diri sendiri. Dengan pengalaman yang sudah dimiliki mudah-mudahan bisa lebih baik,” jelas Ginting.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement