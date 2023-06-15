Anthony Ginting Soroti Persaingan Menuju Olimpiade Paris 2024 di Sektor Tunggal Putra

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, menyoroti persaingan menuju Olimpiade Paris 2024. Dia mengatakan bahwa persiangan di sektor tunggal putra sangatla ketat.

Meski begitu, Ginting mengaku tidak memiliki tekanan khusus dalam menghadapi persaingan menuju Olimpiade Paris 2024. Dia hanya fokus menampilkan penampilan terbaiknya sebaik mungkin.

“Race to Olympic kali ini tidak jauh berbeda, bedanya lebih ke pemain-pemainnya saja,” jelas Gintig, dikutip dari ANTARA, Kamis (15/6/2023).

“Sebelumnya cukup banyak pemain senior yang berpengalaman dan berkualitas (ikut di edisi yang lalu), tapi sekarang banyak pemain muda yang lebih diantisipasi karena gairahnya besar untuk masuk kualifikasi Olimpiade seperti saya,” sambungnya.

“Kalau untuk tekanan, tidak ada bedanya (dengan Race to Olympic sebelumnya). Semuanya harus (disiapkan) dari diri sendiri, untuk support diri sendiri. Dengan pengalaman yang sudah dimiliki mudah-mudahan bisa lebih baik,” jelas Ginting.