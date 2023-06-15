Hasil Indonesia Open 2023: Takluk dari Ganda Putri Nomor 1 Dunia, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Gagal ke Perempatfinal

JAKARTA – Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, gagal melaju ke babak perempatfinal Indonesia Open 2023. Pasanya, Febriana/Amalia kalah dari ganda putri nomor 1 dunia asal China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, di babak 16 besar.

Laga itu digelar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2023). Febriana/Amalia tumbang dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-12.

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amalia kecolongan poin pertama sehingga tertinggal 0-1. Tetapi setelah itu, mereka berhasil mengejar dan bahkan berbali unggul hingga menyentuh 4-1.

Sayang, keunggulan Ana/Tiwi -panggilan akrab Febriana/Amalia- tak berlangsung lama. Mereka kembali tertinggal hingga menyentuh interval dengan skor 7-11.

Usai interval, Febriana/Amalia mencoba untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan. Mereka bisa merebut beberapa poin hingga memangkas jarak menjadi 10-11.