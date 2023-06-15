Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2023: Putri Kusuma Wardani Tak Berdaya Lawan Akane Yamaguchi, Tunggal Putri Indonesia Habis

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:34 WIB
Hasil Indonesia Open 2023: Putri Kusuma Wardani Tak Berdaya Lawan Akane Yamaguchi, Tunggal Putri Indonesia Habis
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), tak berdaya melawan tunggal putri nomor 1 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi, di 16 besar Indonesia Open 2023. Kekalahan Putri KW membuat wakil Indonesia di sektor tunggal putri dipastikan habis.

Laga Putri KW vs Akane digelar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2023) siang WIB. Putri KW kalah dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 11-21 dalam waktu 36 menit.

Putri Kusuma Wardani

Jalannya Pertandingan

Putri KW sebenarnya membuka laga dengan apik. Dia mampu mmeberikan tekanan kepada Akane sehingga sempat memimpin 5-3. Laju positit itu pun dilanjutkannya sehingga terus unggul 8-3.

Akan tetapi, Akane Yamaguchi bisa bangkit dengan cepat setelah itu. Dia pun menyamakan kedudukan di angka 8-8. Tetapi, Putri KW kembali berhasil memegang kendali permainan sehingga unggul di interval dengan skor 11-10.

Usai interval, Putri KW mulai keteteran meladeni permainan Akane. Reli-reli panjang yang kerap terjadi membuat Putri KW balik tertinggal di angka 13-14.

Akane setelah itu leluasa memegang kendali permainan. Dia pun memenangi laga gim pertama dengan skor 21-15.

Di gim kedua, Putri KW kembali keteteran menghadapi serangan-serangan yang diberikan oleh bintang asal Jepang itu. Dia pun tertinggal cukup jauh dalam kedudukan 2-8.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement