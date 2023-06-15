Hasil Indonesia Open 2023: Putri Kusuma Wardani Tak Berdaya Lawan Akane Yamaguchi, Tunggal Putri Indonesia Habis

JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), tak berdaya melawan tunggal putri nomor 1 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi, di 16 besar Indonesia Open 2023. Kekalahan Putri KW membuat wakil Indonesia di sektor tunggal putri dipastikan habis.

Laga Putri KW vs Akane digelar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2023) siang WIB. Putri KW kalah dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 11-21 dalam waktu 36 menit.

Jalannya Pertandingan

Putri KW sebenarnya membuka laga dengan apik. Dia mampu mmeberikan tekanan kepada Akane sehingga sempat memimpin 5-3. Laju positit itu pun dilanjutkannya sehingga terus unggul 8-3.

Akan tetapi, Akane Yamaguchi bisa bangkit dengan cepat setelah itu. Dia pun menyamakan kedudukan di angka 8-8. Tetapi, Putri KW kembali berhasil memegang kendali permainan sehingga unggul di interval dengan skor 11-10.

Usai interval, Putri KW mulai keteteran meladeni permainan Akane. Reli-reli panjang yang kerap terjadi membuat Putri KW balik tertinggal di angka 13-14.

Akane setelah itu leluasa memegang kendali permainan. Dia pun memenangi laga gim pertama dengan skor 21-15.

Di gim kedua, Putri KW kembali keteteran menghadapi serangan-serangan yang diberikan oleh bintang asal Jepang itu. Dia pun tertinggal cukup jauh dalam kedudukan 2-8.