Mengenal Indonesia Arena, Venue Baru Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open Mulai 2024

AJANG bulu tangkis bergengsi, Indonesia Open 2023, dipastikan jadi edisi terakhir yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Pada gelaran Indonesia Open 2024, turnamen itu akan digelar di venue baru, yakni Indonesia Arena.

Perubahan venue turnamen ini pun mencuri perhatian. Kini, mari menilik bersama serba-serbi soal Indonesia Arena, venue baru turnamen bulu tangkis Indonesia Open mulai 2024.

Ya, kabar mengejutkan itu datang dari Ketua Komisi Pengembangan Komersial PP PBSI, Armand Darmadji. Armand Darmadji mengungkapkan bahwa edisi 2023 ini kemungkinan besar bakal menjadi terakhir kali Indonesia Open berlangsung di Istora Senayan.

“Kami sangat ingin meninggalkan kenangan manis untuk seluruh Badminton Lovers (BL) di Istora. Karena ini kemungkinan besar Indonesia Open terakhir di Istora, sebelum kita pindah ke venue baru di Indoor Multifunction Stadium (IMS) yang ada di kawasan GBK ini,” kata Armand dalam konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta, Senin 12 Juni 2023.

Sontak, kabar ini langsung ramai disorot. Sebab, ada banyak kenangan yang dimiliki penggemar bulu tangkis, tak hanya di Indonesia tetapi dunia, di Istora Senayan.

Salah satunya adalah tunggal putra Jepang, Kento Momota. Momota mengakui bahwa Istora adalah tempat yang sangat spesial baginya.

Segala kenangan, mulai dari manis hingga pahit, didapat Momota di Istora. Selain itu, dirinya juga bisa mempelajari banyak hal selama bertanding di Istora Senayan.

Jika sudah tidak lagi di Istora, di mana Indonesia Open tahun depan akan digelar? Indonesia Arena adalah tempat barunya.

Indonesia Arena merupakan venue pertandingan tertutup yang juga masih berada di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK). Venue ini pun tak kalah mewah dari Istora Senayan.

Kini, Indonesia Arena masih dalam tahap pembangunan dan akan segera rampung. Satu hal yang menarik adalah, Indonesia Arena dibuat langsung oleh anak bangsa.