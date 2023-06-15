Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Singkirkan Praveen Jordan/Melati Daeva di 16 Besar Indonesia Open 2023, Pasangan Hong Kong Ungkap Peran Besar Flandy Limpele

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:41 WIB
Singkirkan Praveen Jordan/Melati Daeva di 16 Besar Indonesia Open 2023, Pasangan Hong Kong Ungkap Peran Besar Flandy Limpele
Tang Chun Man/Tse Ying Suet kala berlaga di Indonesia Open 2023. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Ganda campuran Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet, membeberkan kunci sukses menyingkirkan wakil Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, di 16 besar Indonesia Open 2023. Tang/Tse mengaku ada peran besar dari sang pelatih yang berasal dari Indonesia, yakni Flandy Limpele.

Hadirnya Flandy sendiri diakui Tang/Tse memberi perbedaan cukup signifikan. Keduanya mengaku mempunyai trik-trik baru yang tidak pernah didapat sebelumnya.

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

Bahkan jelang berduel kontra Praveen/Melati, Tang/Tse mengaku banyak mempelajari permainan duet Indonesia itu. Hasilnya, apa yang sudah mereka pelajari sudah terprediksi.

"Ada belajar beberapa trik baru dari coach Flandy. Itu berbeda dengan coach sebelumnya juga dapat ilmu baru dari coach Flandy," kata Tang seusai laga.

Halaman:
1 2
