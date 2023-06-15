Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Rehan Naufal/Lisa Ayu Kalah di 16 Besar Indonesia Open 2023, Akui Kurang Percaya Diri Tampil di Turnamen Super 1000

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:06 WIB
Penyebab Rehan Naufal/Lisa Ayu Kalah di 16 Besar Indonesia Open 2023, Akui Kurang Percaya Diri Tampil di Turnamen Super 1000
Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, harus menghentikan perjalanannya di babak 16 besar Indonesia Open 2023. Rehan/Lisa pun membeberkan penyebab kekalahannya itu.

Rehan/Lisa mengaku merasa kurang percaya diri tampil di turnamen Super 1000. Selain itu, lawan pun diakuinya bermain apik sehingga membuat mereka sangat sulit keluar dari tekanan lawan.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Ketika pasangan ranking 12 dunia itu mulai bisa memegang kendali permainan, sang lawan selalu mampu membalikkan keadaan lagi. Tak ayal, kekalahan tak terelakkan.

“Secara kesuluruhan sih kita lebih dalam tekanan terus ya pas main tadi. Kadang-kadang ketika kita sudah bisa nekan mereka, mereka bisa keluar dari tekanan kita,” ujar Rehan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (15/6/2023).

“Kadang dari situ susah buat balik nekan mereka lagi. Mungkin karena itu saja sih, kita kurang bisa lepas dari tekanan lawan,” sambungnya.

“Dilihat tadi dari cewenya (lawan) bisa nekan ya, dia cepet banget juga di depan, jadi mereka ketolong sama ceweknya. Mereka nyepetin tempo tapi kita selalu telat,” jelas Lisa.

“Iya, tadi kan kita mau ngelambatin ya, tapi enggak tau kenapa ceweknya lagi in banget hari ini. Biasanya kalau saya lihat dari video, cowoknya kan yang cari bola terus karena tinggi, dia pasti bolanya tajam-tajam, tapi enggak tahu kenapa hari ini ceweknya lagi bagus banget, walaupun kita mau lambatin tempo, tapi sama ceweknya dicepetin-cepetin terus,” sambung Rehan.

Kekalahan ini pun memperpanjang catatan buruk Rehan/Lisa di turnamen Super 1000 yang ikuti tahun ini. Rehan/Lisa tercatat selalu gugur di babak 16 besar.

Halaman:
1 2
