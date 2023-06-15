Momen Kocak Bocah Ajaib Singapore Loh Kean Yew saat Ejek Chico di Indonesia Open 2023 Bikin Penonton Ngakak

MOMEN kocak tersaji dalam duel tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, melawan wakil Singapura, Loh Kean Yew, di Indonesia Open 2023. Dalam duel seru nan sengit itu, Loh Kean Yew melakukan aksi kocak seusai laga untuk meledek Chico.

Ya, duel seru yang mempertemukan Chico vs Loh Kean Yew tersaji di babak 32 besar Indonesia Open 2023. Laga itu digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu 14 Juni 2023.

Dalam laga itu, Chico gagal membendung perlawanan Loh Kean Yew. Pebulu tangkis kelahiran Jayapura, 15 Juni 1998 itu kalah dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 21-23.

Dilansir dari akun Youtube Bangku Penonton, usai laga, Loh Kean Yew pun melakukan selebrasi unik. Saat hendak mendekati net untuk bersalaman dengan Chico, dia tampak berlari kecil sembari sedikit membungkukan badannya. Sontak, aksinya membuat para penonton di Istora Senayan ngakak.

Ternyata, selebrasi Loh Kean Yew itu meniru gaya Chico seperti ketika Indonesia Masters 2023. Kala itu, Chico memang berhasil mengalahkan jagoan Singapura.

Pertemuan keduanya terjadi di babak 16 besar Indonesia Masters 2023. Chico pun menang dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-15. Di Indonesia Masters 2023 sendiri, Chico keluar sebagai runner-up, usai kalah di babak final dari Jonatan Christie dengan skor 15-21 dan 13-21.