Jelang Hadapi 16 Besar Indonesia Open 2023, Anthony Ginting Ingin Lupakan Euforia Juara Singapore Open 2023

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting saat ini tengah mencoba melupakan euforia juara Singapore Open 2023 yang baru diraihnya pekan lalu. Ia tak mau hal tersebut menganggu fokusnya yang saat ini tengah berjuang di babak 16 besar Indonesia Open 2023.

Ya, Ginting baru saja berhasil mempertahankan gelar Singapore Open yang juga diraihnya pada tahun lalu. Di Singapore Open 2023, ia juara usai mengalahkan tunggal putra asal Denmark, Anders Antonsen dengan skor 21-16 dan 21-13.

Kini, pebulutangkis kelahiran Cimahi itu ingin lebih fokus tampil di Indonesia Open 2023 dengan melupakan euforia kesuksesannya menjadi juara di Singapura. Dia berharap bisa terus tampil lebih baik sampai Olimpiade 2024 mendatang.

"Pastinya setelah juara di Singapura juga berdampak baik untuk saya pribadi. Akan tetapi, harus bisa mengatur dan mengontrolnya," ujar Ginting di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

"Euforia kemarin harus cepat-cepat ditinggalkan karena ini adalah minggu yang baru, memulai dari nol lagi," lanjutnya.

Menurut Ginting, semua pemain memiliki target yang sama, yakni menjadi yang terbaik dan juara di Indonesia Open 2023. Ginting pun mengerti bahwa perjalanannya menuju gelar juara Indonesia Open 2023 akan sulit.