HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2023: Kalah Dua Gim Langsung, Praveen Jordan/Melati Daeva Akhiri Perjuangan di 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:54 WIB
Hasil Indonesia Open 2023: Kalah Dua Gim Langsung, Praveen Jordan/Melati Daeva Akhiri Perjuangan di 16 Besar
Ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Pasangan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti kalah dari wakil Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet di babak 16 besar Indonesia Open 2023, pada Kamis (15/6/2023) pagi WIB. Mereka kalah dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 14-21.

Dengan hasil itu, Praveen/Melati mengikuti jejak Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati yang sebelumnya juga gugur di 16 besar. Rehan/Lisa tumbang di tangan pasangan Denmark, Mathias Thyrri/Amalie Magelund dengan dua gim langsung juga.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Istora Senayan, Praveen/Melati ungul 5-2 terlebih dahulu dari. Namun, kemudian Tang/Tse menyamakan kedudukan menjadi 6-6.

Pasangan Hongkong itu melesat menjauh dengan skor 10-7. Praveen/Melati kesulitan mencuri poin hingga harus tertinggal dengan skor 8-14.

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

Unggul jauh, Tang/Tse bermain makin nyaman dan makin unggul dengan skor 18-11. Gim pertama pun dicuri pasangan Hongkong dengan skor 21-17.

Sempat berlangsung sengit pada awal gim kedua, Tang/Tse kemudian menjauh dengan unggul 6-3 dan 8-4. Mereka terus unggul dan memimpin 11-7 pada interval gim kedua.

