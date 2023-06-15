Hasil Indonesia Open 2023: Dihadang Ganda Campuran Denmark, Rehan Naufal/Lisa Ayu Terhenti di 16 Besar

JAKARTA – Langkah ganda campuran Tanah Air, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati terpaksa terhenti di babak 16 besar Indonesia Open 2023. Pasalnya mereka gagal mengalahkan lawan mereka, yakni wakil Denmark, Mathias Thyrri/Amalie Magelund, Kamis (15/6/2023) pagi WIB.

Sejatinya Rehan/Lisa sudah berjuang keras selama 38 menit. Namun, mereka pada akhirnya tetap kalah dengan gua gim langsung lewat skor 14-21 dan 16-21. Dengan begitu, Mathias Thyrri/Amalie Magelund melanjutkan perjuangan ke babak perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Mentas di Istora Senayan, Jakarta, Rehan/Lisa langsung tancap gas menyerang di awal pertandingan. Mereka bermain dengan percaya diri untuk memimpin dengan skor 6-3.

Sayangnya, pasangan ranking 12 dunia itu melakukan kesalahan beruntun yang membuat Thyrri/Magelund bisa menyamakan skor di angka 6-6. Bahkan, sang lawan berbalik unggul 11-10 di interval gim pertama setelah mampu memenangkan pertarungan sengit dalam reli-reli yang cepat.

Usai rehat, Rehan/Lisa kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan oleh lawan yang berstatus sebagai duet ranking 27 dunia itu. Alhasil, mereka tertinggal jauh di angka 12-16.

Smash-smash keras yang dilepaskan oleh Thyrri/Magelund sangat mudah menjebol pertahanan pasangan Merah-Putih. Rehan/Lisa pun takluk di gim pertama dengan skor 14-21.