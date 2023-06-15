Link Live Streaming 16 Besar Indonesia Open 2023 Hari Ini Kamis 15 Juni 2023, Klik di Sini!

Para wakil Indonesia siap tempur di Indonesia Open 2023. (Foto: Humas PP PBSI)

LINK live streaming 16 besar Indonesia Open 2023 hari ini, Kamis (15/6/2023), dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan tersaji di Istora Senayan, Jakarta, hari ini mulai pukul 09.00 WIB itu dapat disaksikan secara live streaming di RCTI+.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 1000, Indonesia Open 2023 terus berlanjut ke hari ini. Total, ada 13 wakil yang akan berlaga hari ini di babak 16 besar.

Di sektor ganda putra, empat wakil Indonesia siap bertarung. Dua di antaranya pun akan saling berhadapan memperebutkan tiket ke perempatfinal. Mereka adalah Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Kemudian, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan melawan unggulan kedelapan asal Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi. Kemudian, ganda putra nomor 1 dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan menantang wakil China, Ren Xiang Yu/Tan Qiang.

Beralih ke tunggal putra, Indonesia masih memiliki dua wakil, yakni Anthony Sinisuka Ginting dan juga Jonatan Christie. Ginting akan melawan wakil India Priyanshu R, sementara Jonatan ditantang oleh wakil Prancis, Toma Junior Popov.

Di tunggal putri, Indonesia tinggal memiliki satu wakil saja karena Gregoria Mariska Tunjung harus tersisih. Wakil tersisa di sektor ini adalah Putri Kusuma Wardani. Ia pun akan mendapat tantangan berat untuk lolos ke perempatfinal karena bakal melawan unggulan 1 asal Jepang, Akane Yamaguchi.

Beralih ke ganda putri, Indonesia masih memiliki 3 wakil. Mereka adalah Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Febriana Dwipuji Kusumawa/Amalia Cahaya Pratiwi, dan juga Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose.