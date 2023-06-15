Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Hadapi Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di 16 Besar Indonesia Open 2023 Hari Ini, Live di iNews, New Home of Badminton

Saksikan Indonesia Open 2023 di iNews. (Foto: MNC Media)

AJANG Indonesia Open 2023 telah memasuki babak 16 besar. Turnamen bulu tangkis dunia bergengsi, Indonesia Open 2023, pun akan menggelar rangkaian pertandingan yang semakin seru dan sengit hari ini, Kamis (15/6/2023).

Total, ada sebanyak 13 wakil terbaik Indonesia yang siap berlaga. Salah satunya mempertemukan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Kemarina, pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari berhasil menjadi wakil pertama yang lolos ke 16 besar. Mereka sukses mengalahkan ganda campuran unggulan ke-5 asal Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue dengan skor 21-14 dan 21-15.

Lalu, tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie, pun menyusul ke 16 besar. Dia sukses kalahkan wakil Jepang, Kanta Tsuneyama, dengan skor 21-17 dan 21-10.

Kemudian, di nomor ganda campuran, Praveen Jodan/Melati Daeva Oktavianti berhasil menang telak atas pasangan Malaysia, Chan Peng Soon/Chea Yee See. Mereka menang 2 gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-9.

The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- pun sukses melangkah ke 16 besar. Mereka melibas ganda putra Thailand, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren dengan skor 21-16 dan 21-17.

Melalui pertandingan cukup sengit, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil kalahkan ganda putri Jerman, Linda Efler/Isabel Lohau dengan skor 26-24 dan 21-15.

Kemudian, Anthony Sinisuka Ginting pun berhasil menyusul langkah Jonatan ke 16 besar. Dia kalahkan wakil Denmark, Hans-Kristian Vittinghus, dengan skor telak 21-8 dan 21-10.

Terakhir, lewat drama rubber game, pasangan ganda putra, Pramudya/Yeremia menutup laga dengan kemenangan atas wakil Inggris, Ben Lean/Sean Vendy. Laga berakhir dengan skor 21-15, 13-21, dan 21-14.