HOME SPORTS NETTING

Kisah Unik Debby Susanto yang Beralih Profesi Jadi Jurnalis di Indonesia Open 2023

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:40 WIB
Kisah Unik Debby Susanto yang Beralih Profesi Jadi Jurnalis di Indonesia Open 2023
Legenda bulu tangkis Indonesia, Debby Susanto beralih profesi jadi jurnalis di Indonesia Open 2023. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
JAKARTA - Ada berbagai momen menarik tersaji di Indonesia Open 2023 yang berlangsung di Istora Senayan pada pekan ini. Salah satunya adalah legenda bulu tangkis Tanah Air, Debby Susanto yang mendadakan jadi jurnalis di Indonesia Open 2023 tersebut.

Debby menjadi pusat perhatian di media center turnamen supper 1000 tersebut. Sebab tak ada yang mengira Debby masuk ke area Indonesia Open 2023 dengan status ID Card sebagai jurnalis.

Semenjak memilih pensiun, Debby ternyata cukup serius dalam menggeluti dunia broadcasting, khususnya bulu tangkis. Ia menjadi salah satu sportcaster di salah satu media olahraga di Indonesia.

Pada ajang Indonesia Open 2023 pun Debby akhirnya turun langsung ke lapangan, tetapi bukan sebagai atlet atau tamu spesial lantaran statusnya yang merupakan legenda. Seakan berbalik, dulu ia yang lebih sering ditanya oleh media, kini justru menjadi banyak bertanya kepada atlet yang tentu mengenalnya.

Melakoni peran barunya itu, Debby pun mengaku sempat merasa agak aneh. Apalagi, situasinya menjadi berbalik dan ternyata menyadari bahwa menjadi jurnalis di lapangan, khususnya bulu tangkis, tidaklah mudah.

Debby Susanto (Bagas Abdiel/MPI)

"Haha masih belajar. Agak aneh ya, jujur, maksudnya enggak biasa," ucap Debby kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (15/6/2023).

"Karena biasanya kan saya abis main lari ke ruang konferensi pers. Nah sekarang baru tahu, 'oh ternyata media sesibuk itu ya' dari atas (tribun) terus lari ke mixed zone, lari mengejar yang lain. Ternyata sesibuk itu, belum juga nungguin konferensi persnya," tambahnya.

