HOME SPORTS NETTING

Momen Kocak Hans-Kristian Solberg Vittinghus Bikin Istora Senayan Tertawa Usai Pukulan Anthony Ginting Nyaris Mengenai Lehernya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:58 WIB
Momen Kocak Hans-Kristian Solberg Vittinghus Bikin Istora Senayan Tertawa Usai Pukulan Anthony Ginting Nyaris Mengenai Lehernya
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

ADA momen menarik tersaji di pertandingan antara tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting melawan wakil Denmark, Hans-Kristian Solberg Vittinghus, di babak 32 besar Indonesia Open 2023, Rabu 14 Juni 2023. Momen itu ketika Hans-Kristian Solberg Vittinghus melakukan gestur yang membuat satu Istora Senayan tertawa.

Seperti yang diketahui, Hans-Kristian Solberg Vittinghus memang dikenal dekat dengan pencinta bulu tangkis Tanah Air. Kecintaannya terhadap Indonesia membuat dirinya mudah akrab, bahkan ia pernah dihadiahi satu kardus mie instan asal Indonesia.

Kedekatan Hans-Kristian Solberg Vittinghus terhadap Indonesia membuat hubungannya dengan wakil-wakil Tanah Air pun akrab. Terbukti saat melawan Anthony di Indonesia Open 2023 kemarin, ada momen lucu yang membuat satu Istora Senayan tertawa.

Momen itu tercipta ketika pertandingan sedang berjalan sengit. Anthony kala itu sukses membuat Hans Vittinghus jatuh bangun.

Momen kocak Anthony Ginting dengan Hans Vittinghus di Indonesia Open 2023

Bahkan ada pukulan Anthony yang nyaris mengenai lehernya tunggal putra asal Denmark tersebut. Di momen tersebut, Hans Vittinghus langsung menunjuk Anthony dengan candaan, seakan menegaskan bahwa pukulan keras Ginting nyaris saja mengenai lehernya.

Dalam momen tersebut, Anthony Ginting langsung meminta maaf, tapi karena melihat tingkah lucu Hans Vittinghus, ia pun tertawa. Tak hanya Anthony, penonton Istora Senayan pun dibuat tertawa oleh tingkah lucu kedua pebulutangkis tersebut.

Halaman:
1 2
